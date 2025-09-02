Batista Mendy: «Jugando aquí puedo darle un gran salto a mi carrera»

Batista Mendy ha sido una de las tres incorporaciones que abordó el Sevilla FC en el último día de mercado, junto a Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. El centrocampista de 25 años jugará una temporada en la entidad nervionense en calidad de cedido, con una opción de compra de siete millones de euros.

La llegada del francés a Nervión ha supuesto un gran salto en su carrera para él, tal y como ha asegurado el propio jugador: «El hecho de que yo venga a Sevilla es un paso grande para mí en comparación con el club en el que estuve antes. El Sevilla es el club más grande en el que he estado hasta ahora, espero demostrar mi valía aquí».

Respecto a sus características como jugador, Mendy se ha descrito como «un jugador de corte defensivo, aunque también puedo atacar. Me gusta presionar y atacar al jugador que tiene la pelota». Además, ha desvelado cuáles son sus referentes en el fútbol: «Paul Pogba y Yaya Touré son dos excelentes jugadores a los que siempre he mirado para aprender».

Tras pasar por la liga francesa y la turca, el jugador aterriza en España, una competición que se le antoja muy atractiva: «LaLiga es un campeonato muy grande, en Francia lo admiramos. Creo que es un buen campeonato para mí, jugar aquí puede ser un gran salto en mi carrera».

Además, Mendy ha reconocido que pidió consejo sobre Sevilla a uno de sus excompañeros: «Hablé con Savic antes de venir aquí. Me dijo cosas buenas de la ciudad y ahora me toca a mí descubrirla. Me dijo que era un club muy grande, algo que yo ya sabía, y que el estadio estaba bien, que era grande. Estoy impaciente por descubrirlo».