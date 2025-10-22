Balanza equilibrada entre Real Sociedad y Sevilla en Anoeta en los últimos diez años

El Sevilla FC visita este viernes a la Real Sociedad, en el partido que inaugurará la décima jornada de Primera División. El conjunto hispalense llega al choque después del varapalo sufrido ante el Mallorca en casa, donde no pudo volver a sumar ... de tres como sí lo hizo ante el FC Barcelona. Los rojiblancos, que en el inicio de la presente campaña están cosechando excelentes resultados lejos del Pizjuán, vuelven a jugar fuera de casa casi un mes después. En cambio, la Real Sociedad está obligada a ganar. La marcha de Imanol del conjunto txuriurdin no ha sentado bien en la entidad realista. Tras haber disputado las primeras nueve jornadas ligueras, la Real Sociedad se encuentra en puestos de descenso con sólo seis puntos y la continuidad de su entrenador, Sergio Francisco, pende del resultado del encuentro de este viernes.

En lo que respecta al propio enfrentamiento entre txuriurdines y sevillistas, ha existido una igualdad en las últimas diez campañas cuando se han medido las caras en Anoeta, donde el Sevilla suma tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. En la última visita, el cuadro rojiblanco logró llevarse el botín de San Sebastián, gracias a un gol de Ejuke al inicio de la segunda mitad. Esta victoria supuso los últimos puntos conseguidos por García Pimienta, que cuatro jornadas más tarde, fue destituido como técnico del Sevilla.

Las otras dos victorias fueron en las temporadas 2020-21 y 2016-17. En la primera, Fernando y En-Nesyri remontaron el tanto inicial del ex sevillista Carlos Fernández. Gracias a esta victoria, el Sevilla de Julen Lopetegui se colocó a tres puntos del líder y mantuvo las opciones de pelear por el título a falta de cinco jornadas para el final de liga. En la 2016-17, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli por aquel entonces, goleó a la Real Sociedad por 0-4 con un gol de Pablo Sarabia y un hat trick de Ben Yedder.

Ahora, el equipo de 'El Pelado' busca prolongar su buena racha de resultados fuera de casa, mientras que un mal resultado del cuadro de Sergio Francisco podría provocar su destitución como técnico de la Real Sociedad.