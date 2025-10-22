Suscríbete a
+Nervión

Balanza equilibrada entre Real Sociedad y Sevilla en Anoeta en los últimos diez años

El conjunto hispalense suma tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en sus últimas diez visitas al feudo realista

Jordán y Nianzou regresan a los entrenamientos con el Sevilla FC

Isaac Romero y Ejuke, abrazados tras el gol del nigeriano ante la Real Sociedad en la campaña 2024-25
Isaac Romero y Ejuke, abrazados tras el gol del nigeriano ante la Real Sociedad en la campaña 2024-25 efe

Alberto Moreno

El Sevilla FC visita este viernes a la Real Sociedad, en el partido que inaugurará la décima jornada de Primera División. El conjunto hispalense llega al choque después del varapalo sufrido ante el Mallorca en casa, donde no pudo volver a sumar ... de tres como sí lo hizo ante el FC Barcelona. Los rojiblancos, que en el inicio de la presente campaña están cosechando excelentes resultados lejos del Pizjuán, vuelven a jugar fuera de casa casi un mes después. En cambio, la Real Sociedad está obligada a ganar. La marcha de Imanol del conjunto txuriurdin no ha sentado bien en la entidad realista. Tras haber disputado las primeras nueve jornadas ligueras, la Real Sociedad se encuentra en puestos de descenso con sólo seis puntos y la continuidad de su entrenador, Sergio Francisco, pende del resultado del encuentro de este viernes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app