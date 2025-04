Badé vuelve para recuperar la solidez defensiva ante el Getafe

Construir desde atrás, la premisa de cualquier entrenador que llega como salvavidas a un equipo. Así lo hizo Quique, que decidió jugar con tres centrales para buscar un extra de solidez a un muro al que le entraba tembleque si le apretabas un ... poco. No le fue nada mal. El trío Badé-Ramos-Salas, junto a la ayuda inestimable de Nyland, ha logrado echar el cerrojo a la portería del Sevilla FC. La sangría atrás y la facilidad para conceder goles estaban siendo uno de los principales lastres del cuadro de Nervión desde el arranque del curso. No obstante, el técnico madrileño parece que dio con la tecla con el esquema y también con las piezas adecuadas.

Ante el Celta de Vigo, este sistema falló, despertando malas sensaciones que estaban latentes dentro y fuera del equipo. Las alertas se activaron y es que si llegas ocho veces a portería y no logras marcar, es imprescindible que, cuando llegue ese contragolpe, tu defensa sea un escudo impenetrable. Al Sevilla FC frente a los celtistas en el Sánchez-Pizjuán le fallaron ambas cosas, el acierto y la contundencia defensiva. Tras una semana de parón, al cuerpo técnico sevillista le ha dado tiempo de sobra de asumir errores, pero también de recuperar efectivos.

Y es que la ausencia de Loic Badé se hizo notar en el último duelo del conjunto hispalense. El francés sufrió una lesión miotendinosa en el sóleo izquierdo tras el duelo en Almería, que lo dejó fuera de la convocatoria ante el Celta. Fue Gudelj el que ocupó su lugar, en lugar de Nianzou o Marcao, que también se ha recuperado de su última lesión. El serbio aún no ha acumulado suficientes minutos tras haber estado meses apartado de los terrenos de juego por una rotura en el menisco, pero Quique confió en él para vertebrar su eje defensivo a pesar de no ser central. No obstante, el mal partido defensivo del Sevilla fue grupal y no es que Gudelj quedara más retratado que sus compañeros, pero es innegable que la línea falló de forma estrepitosa. Hasta Kike Salas, que estaba firmando grandes actuaciones, tuvo un día para olvidar.

Acortando plazos

Ante este panorama, una de las mejores noticias para el Sevilla FC durante esta semana ha sido la recuperación de Badé. El central francés ha trabajado para recortar plazos en su recuperación y estar a punto para el partido de mañana. Las sensaciones del jugador son buenas y Quique no dudará en alinearlo desde el inicio para recuperar la solidez defensiva. No en vano, el galo es el segundo defensa que más minutos acumula esta temporada junto a Sergio Ramos. Y eso que el defensa faltó a cinco partidos de Liga y dos de Champions League. El Sevilla perdió cinco de esos encuentros, dos de ellos en una quinta y sexta jornada europea que le eliminaron de todo. Quique luego le convirtió en titular indiscutible y sus buenas actuaciones defensivas fueron acompañadas de una mejoría en el juego y sobre todo en los resultados.

Así, Badé con 1623 minutos disputados es el cuarto jugador de la plantilla de Nervión que más carga de trabajo acumula. Sólo lo superan Lucas Ocampos (2140), En-Nesyri (1772) y su compañero de batallas Sergio Ramos (1708). El defensa llegó durante el mercado de invierno del año pasado para apuntalar la defensa sevillista, la cual desde la marcha de Diego Carlos y Koundé no ha vuelto a mostrar una solidez duradera. Las constantes lesiones de Marcao crearon un agujero y Badé llegó para taparlo. Y lo hizo. Su buen rendimiento le valió para que el Sevilla FC ejecutara la opción de compra, pero los problemas defensivos del equipo han sido siendo flagrantes este curso.

El central ha ido de menos a más esta temporada, trabajar junto a Sergio Ramos le ha venido bien y, con la inclusión de Kike Salas en la estructura, la evolución de la defensa ha sido notable. De hecho, el Sevilla FC lleva 44 goles en contra esta temporada, pero desde que llegó Quique se ha conseguido reducir a la mitad el número de goles encajados. El punto de inflexión se dio tras sonrojante derrota ante el Girona en Montilivi (5-1) del pasado 21 de enero. Cuatro días después se produce la eliminación copera en el Metropolitano (1-0) y es justo a partir de ahí cuando el equipo de Quique inicia su escalada de juego y resultados, luciendo unos registros defensivos inéditos en toda la temporada. En las últimas ocho jornadas de LaLiga EA Sports, el Sevilla FC, con un calendario bastante complicado, sólo recibió ocho goles.

Mañana ante el Getafe, el Sevilla FC tendrá que estar muy concentrado durante todo el partido para no encajar ningún gol. Para los de Quique es imprescindible mantener la portería a cero y acudir, una vez más, a su pareja de delanteros para intentar conseguir una buena renta de goles que desactive al rival. Ya lo consiguió en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey, la última visita del cuadro blanquirrojo al Coliseum. De hecho, fue el duelo en el que Isaac Romero se consagró firmando un doblete y certificó que era la pareja perfecta para En-Nesyri.

La idea es repetir fórmula y, para esto, es imprescindible que la zaga sevillista vuelva a la senda de la contundencia. De ahí que la presencia de Badé sea indispensable. El resto de efectivos se encuentran a disposición del técnico sevillista que tendrá dónde elegir, excepto en el lateral derecho, puesto que Jesús Navas se encuentra sancionado para este duelo tras ver la quinta amarilla ante el Celta de Vigo.