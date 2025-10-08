A Badé le sigue latiendo su corazón sevillista

La victoria por 4-1 del Sevilla FC al Barcelona fue uno de los resultados más sonados del pasado fin de semana, si no el que más. El partido dejó muchos detalles, como la arenga de Matías Almeyda en la pausa de hidratación o la ... reacción del ex sevillista Loïc Badé tras finalizar el encuentro.

El actual jugador del Bayer Leverkusen compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram en la que aparecía la afición del Sevilla celebrando la victoria. Además, el francés dejó un mensaje respecto al gran partido que realizó el equipo de Nervión ante el cuadro culé: «¡Partidazo familia!».

Loïc Badé dejó huella en el conjunto nervionense, en el que logró tocar plata tras levantar la Europa League en 2023 y donde disputó 93 partidos en dos temporadas y medios. «Soy el más feliz porque he tenido la suerte de encontraros, de tocar plata y de disfrutar cada partido con vosotros. Luchar por ese escudo fue la experiencia más bonita de mi vida. Os amo con todo mi corazón y seré un sevillista hasta la puta muerte», declaró la defensa en sus redes sociales tras su marcha del Sevilla FC.

Publicación de Badé en su Instagram l.bade28

El internacional con Francia dejó una cifra por encima de los 30 millones a las arcas del Sevilla FC, convirtiéndose en una de las ventas más importantes de la historia de la entidad hispalense. Hasta el momento, Badé está siendo un habitual en las alineaciones del Leverkusen, que desde su llegada, ha sido titular en seis de los siete partidos disputados por el conjunto alemán.

Lo que sí queda claro es que a pesar de que el jugador francés se encuentra en Alemania, sigue acordándose del Sevilla y está llevando su sevillismo allá donde va.