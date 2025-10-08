Suscríbete a
+Nervión

A Badé le sigue latiendo su corazón sevillista

El ex jugador del conjunto nervionense publicó una foto en sus redes sociales tras el Sevilla - Barcelona

Almeyda moldea el crecimiento Agoumé, el diamante del Sevilla en futuros mercados

adé en un entrenamiento con el Bayer Leverkusen
adé en un entrenamiento con el Bayer Leverkusen Bayer 04 Leverkusen

Alberto Moreno

La victoria por 4-1 del Sevilla FC al Barcelona fue uno de los resultados más sonados del pasado fin de semana, si no el que más. El partido dejó muchos detalles, como la arenga de Matías Almeyda en la pausa de hidratación o la ... reacción del ex sevillista Loïc Badé tras finalizar el encuentro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app