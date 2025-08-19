Badé se despide de sus compañeros antes de marcharse al Leverkusen

Loïc Badé enfila sus últimas horas como jugador del Sevilla FC. El defensa francés ha estado presente en el entrenamiento de esta martes para despedirse de sus compañeros antes de poner rumbo a Leverkusen para cerrar su contrato con el equipo alemán, que tiene un acuerdo también ultimado con la entidad de Nervión.

El defensa se ha mostrado emocionado durante esos últimos instantes sobre el césped de la ciudad deportiva con el equipo, que le ha realizado un último pasillito para culminar con aplausos hacia el francés, quien también ha estado dialogando con el cuerpo técnico y con empleados de la entidad.

Tras días de negociación con el Leverkusen, y ese interés del Inter que demoró el acuerdo, el equipo alemán ha alcanzado un acuerdo con el Sevilla, que recibirá una cantidad ligeramente superior a los 30 millones de euros sumando todos los conceptos de la operación. Mientras, el futbolista verá mejorado su contrato, que se extenderá ahora hasta 2030.

El traspaso de Badé será la primera gran operación de Antonio Cordón en este mercad de verano, lo que le permitirá desbloquear la situación de la plantilla, tanto en el capítulo de inscripciones como también en esas posibles incorporaciones que tiene planteadas el director de fútbol. Tras una primera jornada en la que Matías Almeyda sólo pudo contar con Akor Adams y Januzaj, inscritos el sábado, para el lunes ante el Getafe si todo transcurre con normalidad el técnico argentino sí tendrá más efectivos disponibles.

