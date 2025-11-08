Azpilicueta vuelve a lesionarse y se cae del Sevilla - Osasuna

Malas noticias para el Sevilla FC. César Azpilicueta ha vuelto a caer lesionado y no podrá estar ante el Osasuna. El navarro había entrado en la lista para este encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, pero durante la jornada de este ... sábado ha notado molestias y los servicios médicos sevillistas han confirmado que sufre una lesión en el soleo de la pierna derecha.

De esta forma, el central del Sevilla FC será baja para este encuentro y queda pendiente de evolución según informan los servicios médicos del club. Azpilicueta ya se perdió el partido ante la Real Sociedad por lesión, pero forzó para estar ante el Atlético de Madrid, partido en el que disputó la primera mitad del encuentro, pero fue sustituido en el descanso por precaución.

El defensa se perdió los primeros entrenamientos de la semana, pero se incorporó al grupo con pretensión de estar ante su exequipo este sábado. Algo que, finalmente, no podrá ser.