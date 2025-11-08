Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Estable el policía herido de bala y sigue la operación en Isla Mayor en busca de los autores de los disparos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

u

Azpilicueta vuelve a lesionarse y se cae del Sevilla - Osasuna

El defensa navarro estaba convocado por Almeyda para este duelo de la jornada 12

Sevilla - Osasuna, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sevilla - Osasuna, en directo

Azpilicueta vuelve a lesionarse y se cae del Sevilla - Osasuna
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Malas noticias para el Sevilla FC. César Azpilicueta ha vuelto a caer lesionado y no podrá estar ante el Osasuna. El navarro había entrado en la lista para este encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga, pero durante la jornada de este ... sábado ha notado molestias y los servicios médicos sevillistas han confirmado que sufre una lesión en el soleo de la pierna derecha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app