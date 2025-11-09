Azpilicueta, entre tres y cuatro semanas de baja

El borrón de la semana para el Sevilla FC ha sido la lesión de César Azpilicueta. El navarro se caía de la convocatoria ante el Osasuna el pasado sábado tras notar molestias en la pierna derecha. Una dolencia que empezó a ... darle la cara durante el último entrenamiento de la semana y los servicios médicos del club corroboraron que existía lesión.

No tiene nada que ver con la anterior lesión en los aductores del muslo izquierdo que le impidió estar en Anoeta ante la Real Sociedad. En este caso, el daño se encuentra en el soleo de la pierna derecha y, según las estimaciones del Sevilla, el jugador podría estar de baja entre tres y cuatro semanas. De esta forma, el central o no llegaría al derbi o estaría demasiado justo, por el momento, no está descartado para el duelo ante el Betis del próximo 30 de noviembre. Azpilicueta tiene por delante la semana de parón internacional y, probablemente, descanse ante el Espanyol para apurar sus opciones.

Esta es una baja muy importante para Almeyda, que siempre que hay podido ha tirado del defensa. Azpilicueta ha podido disputar en total siete partidos con la elástica sevillista, seis de ellos como titular. Su presencia en el campo se nota, la defensa del equipo se vuelve más sólida y su experiencia sobre el terreno de juego es un plus que el Pelado valora mucho.

Por el momento, habrá que esperar para ver la evolución de esta nueva lesión. El técnico confía en el criterio del futbolista y será él el que se ponga una meta para regresar.