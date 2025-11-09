Suscríbete a
Azpilicueta, entre tres y cuatro semanas de baja

El defensa del Sevilla puede perderse el derbi del próximo 30 de noviembre

Azpilicueta vuelve a lesionarse y se cae del Sevilla - Osasuna

Candela Vázquez

Candela Vázquez

El borrón de la semana para el Sevilla FC ha sido la lesión de César Azpilicueta. El navarro se caía de la convocatoria ante el Osasuna el pasado sábado tras notar molestias en la pierna derecha. Una dolencia que empezó a ... darle la cara durante el último entrenamiento de la semana y los servicios médicos del club corroboraron que existía lesión.

