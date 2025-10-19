Suscríbete a
Azpilicueta sufre una lesión en los aductores

El defensa navarro, imprescindible para Almeyda, se ve obligado a parar

La cruz del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: segundo peor arranque en casa del siglo XXI

Azpilicueta, durante el instante que pudo jugar en el Sevilla - Mallorca antes de lesionarse
Azpilicueta, durante el instante que pudo jugar en el Sevilla - Mallorca antes de lesionarse
Fran Montes de Oca

César Azpilicueta tuvo que retirarse del Sevilla - Mallorca del pasado sábado tras lesionarse en la primera jugada del partido, trastocando los planes iniciales de Matías Almeyda. El defensor navarro tuvo que ser sustituido por el canterano Ramón Martínez, que completó el choque en ... el eje de la zaga en un partido que se les torció a los sevillistas en una segunda parte para olvidar (1-3).

