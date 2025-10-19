Azpilicueta sufre una lesión en los aductores

César Azpilicueta tuvo que retirarse del Sevilla - Mallorca del pasado sábado tras lesionarse en la primera jugada del partido, trastocando los planes iniciales de Matías Almeyda. El defensor navarro tuvo que ser sustituido por el canterano Ramón Martínez, que completó el choque en ... el eje de la zaga en un partido que se les torció a los sevillistas en una segunda parte para olvidar (1-3).

El club informa este domingo de que, una vez sometido el defensa a las pertinentes pruebas médicas, «sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo». De esta forma, Azpilicueta, según el parte ofrecido por el Sevilla FC, queda pendiente de evolución para conocer exactamente el periodo en el que deberá permanecer de baja médica.

Es seguro que el defensa navarro, imprescindible para Almeyda, se verá obligado a parar en los próximos partidos, en los que no podrá estar disponible para el técnico argentino. En concreto, la dolencia que sufre el central lo tendrá apartado en principio por un periodo de entre 2 y 3 semanas.

La idea es que, en el mejor de los casos, pueda llegar al partido contra el Osasuna de la jornada 12 de LaLiga, fijado para el sábado 8 de noviembre a las 16.15 horas en el Sánchez-Pizuán. Después de ese choque, hay un nuevo parón de selecciones, con lo que si el futbolista lo precisa, contará con ese tramo sin competición para ponerse al cien por cien.

Azpilicueta se pierde el choque del próximo viernes ante la Real Sociedad en el Reale Arena, el partido de la Copa del martes 28 de octubre en Toledo y más que posiblemente también el partido contra el Atlético de Madrid del sábado 1 de noviembre en el Metropolitano, de la jornada 11, pendiente de si puede llegar al Osasuna.