Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

Azpilicueta, Mendy y Nianzou regresan a los entrenamientos antes del Atlético - Sevilla

Alexis es la única baja de la sesión de trabajo de este jueves

Almeyda sostiene al Sevilla con experimentos: Peque, Januzaj y Manu Bueno optan a un puesto en el centro del campo

Azpilicueta se ha incorporado a los entrenamientos este jueves Manuel Gómez
Candela Vázquez

El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este jueves para preparar el duelo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Almeyda ha recibido buenas noticias en la sesión de esta mañana, puesto que ha recuperado a Azpilicueta, Mendy y Nianzou ... de una tajada.

