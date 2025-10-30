Azpilicueta, Mendy y Nianzou regresan a los entrenamientos antes del Atlético - Sevilla

El Sevilla FC ha regresado a los entrenamientos este jueves para preparar el duelo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Almeyda ha recibido buenas noticias en la sesión de esta mañana, puesto que ha recuperado a Azpilicueta, Mendy y Nianzou ... de una tajada.

Ya avisó el navarro que su idea era la de regresar para el duelo ante su exequipo, aunque habrá que ver cómo evoluciona en estas dos escasas sesiones que tiene antes del partido del sábado. Mismo caso el de Batista Mendy, el cual ha acelerado su reincorporación con el grupo.

Al que se le esperaba la semana pasada era a Nianzou, pero el jugador no evolucionó como se preveía y, finalmente, ha sido esta semana cuando se ha incorporado a los entrenamientos grupales. El francés lleva lesionado desde el Sevilla - Villarreal, cuando tuvo que salir del terreno de juego pocos minutos después de ingresar al campo y dejó al equipo con un jugador menos.

Pasillito del Sevilla a los recién incorporados Manuel Gómez

Alexis, única baja

Los tres recién incorporados fueron recibidos por sus compañeros con el tradicional pasillito, por el que también pasó Januzaj al estrenarse como goleador con el Sevilla FC. Y es que el belga fue autor de un doblete en la Copa del Rey ante el Toledo.

De esta forma, sólo Alexis Sánchez se encuentra de baja tras lesionarse en el duelo ante la Real Sociedad. Al chileno le queda como mínimo un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Tampoco estará para el partido de este sábado Lucien Agoumé, el centrocampista francés está sancionado por acumulación de amarillas y ha aprovechado esta semana para recuperarse físicamente.