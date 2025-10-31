Suscríbete a
Azpilicueta, Mendy y Nianzou entran en la convocatoria del Atlético - Sevilla

Los jugadores viajarán con el grupo para enfrentarse este sábado al Cholo Simeone

Candela Vázquez

Matías Almeyda ha confirmado en su lista que podrá contar con tres altas muy importantes ante el Atlético de Madrid. Se trata de Azpilicueta, Mendy y Nianzou, que se incorporaron esta semana a los entrenamientos de grupo tras superar sus respectivas lesiones.

