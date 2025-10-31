Azpilicueta, Mendy y Nianzou entran en la convocatoria del Atlético - Sevilla

El técnico ha sido moderadamente optimista con la participación de estos jugadores para el duelo que tendrá en el Metropolitano este sábado a partir de las 16.15 horas.
La expedición ha puesto rumbo a Madrid este viernes por la tarde, un total de 24 jugadores entre los que no están Alexis ni Cardoso, lesionados, como tampoco Agoumé, que se pierde el duelo por sanción.
De este modo, la convocatoria completa la conforman: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Azpilicueta, Kike Salas, Ramón Martínez, Castrín, Nianzou, Suazo, Oso, Mendy, Sow, Manu Bueno, Gudelj, Januzaj, Peque, Alfon, Ejuke, Vargas, Isaac y Akor.
