Azpilicueta, lesionado en el primer minuto, tuvo que abandonar el Sevilla - Mallorca

Malas noticias para el Sevilla FC de Almeyda, que pierde a uno de sus pilares. El defensor César Azpilicueta se vio obligado a pedir el cambio antes los 2 minutos del partido de este sábado contra el RCD Mallorca, correspondiente a la ... jornada 9ª de LaLiga, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El navarro notó un pinchazo y no pudo continuar en el choque.

En una de las primeras jugadas del partido, el ex del Atlético y Chelsea notó sintió esa dolencia muscular que le obligó a pedir asistencia médica y ser sustituido de inmediato. Matías Almeyda movió el banquillo mucho antes de lo que entraba en sus planes, lógicamente, para dar entrada al canterano Ramón Martínez.

Azpilicueta queda pendiente de un diagnóstico concreto para evaluar el alcance de su lesión. El próximo partido de los sevillistas será el viernes en el campo de la Real Sociedad.

El zaguero aterrizó y debutó como titular contra el Elche en la jornada 4. Desde entonces, lo había jugado todo, siempre en el once inicial del Sevilla, ante el Alavés, Villarreal, Rayo Vallecano y FC Barcelona, y completando todos los minutos de juego. Su contrato contempla la renovación automática hasta 2027 si alcanza los 25 partidos.