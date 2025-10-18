Suscríbete a
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Azpilicueta, lesionado en el primer minuto, tuvo que abandonar el Sevilla - Mallorca

El navarro sintió un pinchazo y dejó sus sitio en el campo a Ramón Martínez

Sevilla - Mallorca, las estadísticas del partido

Azpilicueta se lesionó en el arranque del choque
Malas noticias para el Sevilla FC de Almeyda, que pierde a uno de sus pilares. El defensor César Azpilicueta se vio obligado a pedir el cambio antes los 2 minutos del partido de este sábado contra el RCD Mallorca, correspondiente a la ... jornada 9ª de LaLiga, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El navarro notó un pinchazo y no pudo continuar en el choque.

