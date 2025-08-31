Azpilicueta: «Hablé con Saúl y Sarabia y me contaron maravillas del Sevilla»

El Sevilla FC sigue trabajando en definir su planificación y el último en incorporarse a la doctrina sevillista ha sido César Azpilicueta. El veterano jugador navarro ha firmado por un año, con otro opcional, con el club hispalense y ha reconocido que le convenció el ver que había «muchas ganas de que esté aquí».

El defensa sabe que la plantilla del Sevilla requiere de jugadores veteranos para equilibrar la juventud que impera, y está convencido de que podrá ayudar «desde la experiencia». «Ahora me toca dar lo máximo para ayudar. Este es un club histórico y creo que puedo ayudar no sólo en lo deportivo, sino con los jugadores jóvenes. Yo también empecé siendo joven y la oportunidad llega cuando llega. Como veterano tienes que asumir responsabilidades para liberar de presión a los canteranos. Hablo, corrijo y ayudaré en todo lo que pueda a esta transición. Es un desafío para mí, aportaré mi experiencia para ganar partidos, que de eso se trata«, ha explicado Azpilicueta en una entrevista concedida a los medios oficiales del club.

Una experiencia avalada por todo lo que ha vivido el jugador de 36 años a nivel nacional e internacional: «Estoy orgulloso de lo que he conseguido, pero en el fútbol se vive del presente, día a día dando lo máximo, demostrándolo en cada entrenamiento, con tu comportamiento, dando ejemplo y yendo todos de la mano. Asumo ese posible liderazgo con naturalidad. Llegué al Chelsea como un jugador normal y acabé siendo capitán y ganando títulos. Ojalá que todos juntos podamos conseguir los objetivos».

«Me ha faltado dinámica de grupo este verano»

Azpilicueta ha recalado en el Sevilla tras quedar libre el pasado mes de junio (acabó contrato con el Atlético de Madrid). El jugador ha explicado que este verano se ha dedicado a entrenar en solitario, mientras esperaba alguna oportunidad. «Ha sido un verano atípico, me he mantenido en forma esperando una oportunidad que ha llegado gracias al Sevilla. Lo he llevado bien porque con el Mundial de clubes terminé muy tarde y necesitaba calma y tranquilidad. Me ha faltado dinámica de grupo, pero ahora tengo mucha energía para aportar desde el primer momento», ha asegurado.

Su polivalencia es la que lo convierte es una pieza valiosa para el Sevilla de Almeyda. El jugador puede ocupar tanto el centro de la defensa como el lateral y él mismo ha explicado que está abierto a cualquier posición: «Yo debuté de extremo derecho, encarando a los rivales, ahora ya he jugado en todas las posiciones de la defensa, me ha tocado adaptarme. He tenido siempre versatilidad y he estado siempre abierto a nuevas posiciones a las que adaptarme».

Por último, Azpilicueta ha reconocido que habló con un par de excompañeros, que conocen muy bien la casa, para que le ofrecieran referencias del Sevilla: «He hablado con Pablo Sarabia y con Saúl, todos hablan maravillas del club y de la ciudad. Tengo buenos recuerdos del estadio pero jugando con el Chelsea, en la Champions contra el Sevilla y contra el Oporto, una competición que acabamos ganando. Hay recuerdos intensos de haber venido como rival, espero que ahora como local descubramos ese ambiente, intensidad y alegría de la gente. Tenemos que hacernos fuertes en casa para adquirir consistencia y confianza«.