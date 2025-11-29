Azpilicueta, Carmona e Isaac, en la convocatoria del Sevilla para recibir al Betis

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha ofrecido en la tarde de este sábado la lista de jugadores convocados para El Gran Derbi ante el Real Betis que se disputará mañana domingo, 30 de noviembre, a partir de las 16.15 horas en el estadio ... Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico argentino, como ha ido contando en los entrenamientos de la semana previos al duelo de máxima rivalidad, ha podido citar a Azpilicueta e Isaac Romero, que vuelven de sendas lesiones, y también a José Ángel Carmona, que regresa de sanción.

En una lista de 25 jugadores, el preparador azuleño ha tirado de tres jugadores del Sevilla Atletico, Miguel Sierra, Oso y Castrín, éste último, sin ir más lejos, fue titular en el duelo del lunes en el RCDE Stadium ante el Espanyol. Con todo ello, la convocatoria del Sevilla para recibir al Betis este domingo es la formada por Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Gudelj, Isaac, Jordán, Akor, Alexis, Nyland, Peque, Cardoso, Juanlu, Alfon, Agoumé, Mendy, Sow, Ejuke, Ramón Martínez, Marcao, Manu Bueno, Miguel Sierra, Alberto Flores, Castrín y Oso.

