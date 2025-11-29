Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

El Gran Derbi

Azpilicueta, Carmona e Isaac, en la convocatoria del Sevilla para recibir al Betis

Almeyda ha completado la lista de 25 jugadores con tres futbolistas del Sevilla Atlético: Miguel Sierra, Oso y Castrín

Alineaciones probables del Sevilla - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

La plantilla del Sevilla, en el último entrenamiento previo a El Gran Derbi ante más de 13.000 aficionados
La plantilla del Sevilla, en el último entrenamiento previo a El Gran Derbi ante más de 13.000 aficionados EFE
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC, ha ofrecido en la tarde de este sábado la lista de jugadores convocados para El Gran Derbi ante el Real Betis que se disputará mañana domingo, 30 de noviembre, a partir de las 16.15 horas en el estadio ... Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico argentino, como ha ido contando en los entrenamientos de la semana previos al duelo de máxima rivalidad, ha podido citar a Azpilicueta e Isaac Romero, que vuelven de sendas lesiones, y también a José Ángel Carmona, que regresa de sanción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app