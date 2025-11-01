Atlético - Sevilla: Almeyda se prueba ante Simeone

Oda a Argentina en la semana del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Matías Almeyda se medirá por primera vez en LaLiga a su amigo y excompañero Diego Pablo Simeone y la motivación está más que servida. El Sevilla FC quiere volver ... a ganar, pero el estadio Metropolitano nunca ha sido un escenario amable para cosechar buenos resultados. Es más, desde que el Atlético se mudó a este campo, los sevillistas nunca han ganado en la competición liguera allí.

Una estadística negativa que se extiende al resto de grandes estadios españoles, pero que a Almeyda no le asusta, consciente de que él ha venido a trabajar y no para echar cuenta a ninguna leyenda negra. «No puedo hablar de lo que pasó. Son los mejores partidos para jugar, me pongo en el papel del que juega y digo que estoy esperando para estos partidos. Contra un entrenador así, contra un equipo que ha hecho inversiones impresionantes, que tiene a campeones del mundo... como jugador claro que quiero jugar. Quiero medirme como jugador y ver dónde estamos varados. Ojalá que salga bien y si no seremos parte de esos diecisiete años», declaró ayer el técnico sevillista.

Además, el Pelado quiere dejar el listón alto ante su compatriota y, para ello, parece que podrá contar con algún efectivo extra con respecto a la convocatoria anterior. Si bien ante la Real Sociedad no pudieron jugar Azpilicueta y Mendy, ambos jugadores han regresado a los entrenamientos esta semana y podrán disfrutar de minutos ante el Atlético de Madrid. También está de vuelta Nianzou, pero desde el cuerpo técnico se prefiere ser más prudente con el francés, teniendo en cuenta su facilidad para recaer. Ante esta situación, Azpilicueta es el que tiene más papeles para estar ante su exequipo. Almeyda lo necesita y confía en su criterio a la hora de decidir si está o no listo para jugar.

Se le ha echado en falta y su regreso sería una gran noticia para el equipo, el cual ha perdido solidez y autoridad sin el navarro. Además, Almeyda tendrá que tomar una decisión sobre si le da una oportunidad a Kike Salas, que firmó un gran encuentro ante el Toledo en la Copa del Rey, o si mantiene a Marcao. Así como decidir si, ante el Atlético, la línea defensiva será de dos o de tres centrales, teniendo en cuenta el poderío del ataque colchonero liderado por Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Casi nada.

Dudas en el once

Por su parte, el Sevilla mantiene la baja de Alexis Sánchez para este encuentro, puesto que el chileno se lesionó ante la Real Sociedad y no se espera su regreso hasta, como mínimo, tras el parón de noviembre. A esta baja se suma la de Fabio Cardoso, que cayó lesionado durante el entrenamiento del pasado jueves y, por tanto, se perderá el encuentro ante el Atlético de Madrid.

Tampoco estará Agoumé tras ver la quinta amarilla la pasada jornada. El francés ha aprovechado para descansar esta semana, ya que es uno de los jugadores con más minutos de la plantilla. Ante esta baja y la incertidumbre sobre Mendy, la duda recae en el centro del campo que presentará Almeyda en el Metropolitano. Tanto Gudelj como Sow estarán disponibles y el técnico podría ubicar por delante de ellos .

Con estos mimbres, el Sevilla FC quiere cortar con la racha negativa de resultados tras caer ante Mallorca y Real. Un empate ya sería música para los oídos del sevillismo, que mantienen aún la ilusión de ver hasta donde puede llegar Almeyda con este grupo. El calendario de noviembre es una prueba de fuego, que arranca esta semana en Madrid y finaliza con un derbi en Nervión. Ya se verá si, tras esto, el argentino ha seguido ganando crédito o, si por el contrario, su proyecto pierde fuelle.

Alineaciones probables Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Gallagher, Baena; Giuliano, Nico González y Julián Álvarez.

Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Koke, Gallagher, Baena; Giuliano, Nico González y Julián Álvarez. Sevilla FC Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Gudelj, Sow, Peque; Vargas, Alfon e Isaac.

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Gudelj, Sow, Peque; Vargas, Alfon e Isaac. Árbitro Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño).

Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Estadio Metropolitano.

Por su parte, Simeone pretende hacer doblete ante los clubes sevillanos. El pasado lunes se impuso con autoridad al Betis en la Cartuja y este sábado buscará hacer lo propio con el Sevilla y seguir recortándole al Villarreal, el cual ocupa actualmente la tercera plaza. La única baja asegurada que tendrá el conjunto colchonero es el de Barrios, que se lesionó ante el Betis, por lo que Gallagher apunta a la titularidad en este partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga. Johnny Cardoso también duda, ya que se quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante el Betis, a pesar de que estuvo dentro de la expedición colchonera.