Atlético - Sevilla: Almeyda se prueba ante Simeone

El técnico sevillista busca dar un golpe de efecto en el difícil Metropolitano, midiéndose ante su amigo y ex compañero

Azpilicueta, Mendy y Nianzou podrían tener minutos tras incorporarse esta semana a los entrenamientos

Las tres bajas del Sevilla FC antes de viajar a Madrid

Entrenamiento del Sevilla de este viernes previo al partido ante el Atlético
Entrenamiento del Sevilla de este viernes previo al partido ante el Atlético
Oda a Argentina en la semana del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Matías Almeyda se medirá por primera vez en LaLiga a su amigo y excompañero Diego Pablo Simeone y la motivación está más que servida. El Sevilla FC quiere volver ... a ganar, pero el estadio Metropolitano nunca ha sido un escenario amable para cosechar buenos resultados. Es más, desde que el Atlético se mudó a este campo, los sevillistas nunca han ganado en la competición liguera allí.

