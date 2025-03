Atlético de Madrid - Sevilla: resumen, goles y ruedas de prensa del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

23:57

García Pimienta, desde la sala de prensa del Metropolitano

Balance del partido: "Han tenido que dar su mejor versión para poder ganar el partido. Empieza regular, con el gol del Atleti, que todavía lo pone mucho más difícil. Somos capaces de remontar e, incluso, marcamos el 1-3 al inicio de la segunda parte. A partir de ahí, los cambios del Atleti entraron con muchísima energía. Parecía que el que enraba era mejor que el que salía del campo. Una pena porque nos han sometido. No hemos sido capaces de salir de nuestro propio campo. Ha sido mucho más mérito del Atleti, nuestra intención era seguir teniendo el balón y generar ocasiones de peligro. No ha sido posible por la intensidad y calidad de los jugadores del Atleti. Una pena no conseguir algo positivo; el partido, en general, y el esfuerzo de estos jugadores ha sido brutal".

No fue por falta de actitud: "Hemos tenido toda la actitud del mundo. De hecho, se ha tenido que esforzar el Atleti para conseguir los tres puntos. El Sevilla ha hecho un partidazo. Reponerse a un gol con buen juego, teniendo el balón, con situaciones de peligro, con posibilidad de ponernos 1-3 en la primera parte... Pero, claro, juegas contra un rival que es de primerísimo nivel. Es un equipazo el Atleti. Tiene una plantilla muy compensada, prácticamente con dos equipos. El estadio apretaba muchísimo, el esfuerzo se ha notado y, en ningún caso, ha sido falta de actitud. El Sevilla ha dado todo lo que tiene y, el Atleti, también y ha sido capaz de remontar el partido".

Un refuerzo mental, pese a la derrota: "Esta derrota nos tiene que reforzar porque hemos sido capaces de competir ante el que, para mí, es el equipo que está más en forma. Han tenido que apretar muchísimo. Este es el camino, cuando los jugadores se dejan la vida. Con compromiso, seguridad, sufrimiento... Esto tiene que reforzarnos. Sabemos que tenemos un camino y, si somos capaces de dar el máximo nivel, podemos competir contra rivales de cualquier entidad, como se ha visto hoy. Con esto es con lo que me quedo. Estoy convencido de que este partido nos va a reforzar".

La labor defensiva: "Si te meten cuatro goles, seguramente no has defendido bien. Pero también tenemos que tener en cuenta a quién teníamos delante. Hemos sido capaces en la primera parte de contener mucho al Atleti, de remontar el primer gol. Si te meten cuatro goles es que no has defendido bien en muchas acciones, pero si miras los goles del Atleti han sido, prácticamente, talento. Son jugadores muy bien trabajados y el público aprieta mucho. Es normal que un equipo de la entidad del Atleti te cree mucho peligro, pero mirando el cómputo global creo que el Sevilla ha hecho muchas cosas bien. Ese es el camino".

La calidad del rival: "Es que delante teníamos a un equipo consolidado, con jugadores de primerísimo nivel. Nosotros estamos en ese proceso, con chicos jóvenes de la cantera y jugadores que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Cuando el público aprieta tanto, el rival somete tanto, los cambios generan una energía todavía mayor... Pasa esto. Hemos defendido bien. Nos ha costado llegar a portería contraria, especialmente en los último veinticinco minutos, pero delante teníamos a un equipo que nos estaba empujando muchísimo. No es que no hayamos querido, es que no hemos podido. Con el equipazo que tienen ellos, la calidad individual también genera estas situaciones. Me voy contento porque el equipo ha trabajado bien, ha dado todo lo que tiene. Si somos capaces de competir así ante un rival como el Atleti, es para estar orgulloso".

¿Es el Atlético candidato al título de LaLiga?: "Sí. El Barça, Real Madrid y Atleti, si miras las plantillas... Más aún viendo el estado de forma del Atleti en estos momentos. Para mí, es candidato a todo".

¿Algún consuelo tras la derrota?: "A mí me consuela que lo jugadores del Sevilla lo han dejado todo. Han tenido, por muchos momentos, personalidad. Teníamos un plan de partido que se ha ejecutado a la perfección. Si un equipo como el Atleti te mete un gol al principio te puedes derrumbar, pero ha sido al contrario. Hemos sabido sufrir en varios momentos. Te meten golazos de jugadores de primer nivel. Creo que el Sevilla ha hecho un partido muy completo. Es cierto que te han metido cuando goles, pero cuando hay tanto talento en el equipo rival, estas cosas pueden pasar. El Atleti también se ha tenido que esforzar al máximo para llevarse los tres puntos. Me sabe mal por los jugadores, por todo el esfuerzo que han hecho, pero sí me voy contento porque creo que este es el camino".

Tres goles, pero sin puntos: "Tres goles, remontar el partido, el partido que hemos hecho, la personalidad de la primera parte y los primeros quince minutos de la segunda... Hemos hecho un esfuerzo brutal para defender cuando sometían muchísimo. Me sabe mal, especialmente por el partido que han hecho los jugadores, que se lo han dejado todo. Un punto hubiera sido una pequeña recompensa, por jugar contra un rival tan difícil, y un punto de inflexión para nosotros".

Isaac se reencontró con el gol: "Me alegro mucho por Isaac. Ya nos olvidamos, ya ha marcado un gol y seguro que marcará muchos más. Me quedo con todo el partido que ha hecho él y el resto del equipo"