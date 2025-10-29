El Atlético de Madrid empieza a preparar el duelo ante el Sevilla con casi toda su artillería

El Atlético de Madrid ya ha vuelto a los entrenamietos con la vista puesta en el próximo duelo liguero ante el Sevilla FC del próximo sábado (16.15). Los del Cholo Simeone han realizado una sesión de recuperación tras la victoria del ... pasado lunes ante el Real Betis en tierras andaluzas.

Los titulares que saltaron a La Cartuja se han quedado en el gimnasio, mientras que los suplentes han participado en un encuentro contra varios integrantes del filial atlético. La principal novedad ha sido la presencia en el grupo de Johnny Cardoso, recuperado al fin de una lesión en el tobillo izquierdo que le ha tenido alejado de los terrenos de juego desde la tercera jornada de LaLiga. Tanto el estadounidense como Conor Gallagher son los principales candidatos para sustituir al lesionado Barrios en la medular colchonera.

Precisamente, Pablo Barrios y Juan Musso han sido las únicas ausencias de este primer entrenamiento. El jugador madrileño tuvo que retirarse lesionado en el partido frente al Real Betis por unas molestias musculares. Tras la inspección médica, el club madrileño confirmó ayer martes en un comunicado oficial que Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado y la evolución de su lesión determinará su tiempo de baja. No obstante, distintos compañeros de la prensa madrileña aseguran que no estará disponile para enfrentarse a los de Matías Almeyda. Por su parte, el guardameta argentino no ha estado presente en el entrenamiento debido a un proceso febril.

El Sevilla llegará a Madrid con las bajas confirmadas de César Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez, por lesión, y Lucien Agoumé, por cumplir ciclo de amarillas, pero con la sensación del deber cumplido después de haber superado al CD Toledo en la primera ronda de la Copa del Rey 25-26. Los hispalenses tendrán ahora un reto mucho mayor ante una de sus bestias negras de los últimos años.