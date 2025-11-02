Suscríbete a
La oscuridad invernal alumbra la cruda realidad del Sevilla

El equipo nervionense encadena tres derrotas de forma consecutiva y la última ocasión en la que acumuló cuatro acabó cambiando de entrenador

Cuando parecía tener el partido más controlado tras la apuesta nuevamente por tres centrales, Nianzou metió la pata y dinamitó las opciones de los de Almeyda; Marcao también aportó para la victoria colchonera

Atlético de Madrid - Sevilla, las estadísticas del partido

Nico González dispara ante la oposición de Azpilicueta y Vlachodimos Reuters
Nacho Pérez

Acaba de empezar noviembre, ya se ha producido el cambio de hora tan habitual en estas fechas, los días son más cortos, las hojas caen de los árboles y la lluvia hace acto de presencia. Entra menos luz por las ventanas de casa y también ... el Sevilla ve cómo se oscurece su panorama. Negro se vislumbra el futuro como negra fue la camiseta del Sevilla ayer. El equipo de Almeyda, que parecía por momentos despertar cierta tranquilidad en sus aficionados, ya mira hacia el próximo partido como si de una final se tratara.

