Athletic - Sevilla FC: Paredes se apunta al once de Valverde

Tras una pretemporada complicada, con seis derrotas seguidas y contratiempos en forma de lesiones, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, sí ha recibido una buena noticia con Aitor Paredes. El central ha completado todos los entrenamientos de la semana y se apunta como pareja de Vivian para el centro de la zaga del conjunto vasco de cara al duelo del domingo ante el Sevilla FC.

Los problemas en la defensa han sido una constante para Valverde este verano. A esas molestias que impidieron a Paredes estar disponible en los últimos meses se unió el control positivo de Yeray, que desde entonces se ejercita con el Derio. Esta situación provocó que el técnico probase incluso con Yuri, habitual lateral izquierdo, como central, aunque las buenas noticias con Paredes lo colocan ahora como principal alternativa para salir desde el inicio en el estreno liguero.

A la espera del fichaje de Aymeric Laporte, cuya negociación sigue bloqueda con el Al-Nassr, y tras la salida de Unai Núñez, que regresó al Celta tras la cesión del pasado año y que jugará a préstamo en el Hellas Verona, el Athletic sólo contaba con Vivian y el joven Jon de Luis como defensas disponibles, de ahí que la recuperación de Paredes sea un alivio para el entrenador.

No podrá contar Valverde con los lesionados Sancet y Unai Gómez ni tampoco con Egiluz, operado de una rotura de ligamentos. Además, Beñat Prados, lesionado el pasado 4 de agosto en el amistoso ante el Liverpool, ha comenzado a realizar trabajo individual, pero tampoco llegará a tiempo para la cita del domingo. Mientras, Adu Ares se ejercita al margen del equipo, a la espera de concretar su salida al Eibar.