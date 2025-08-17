Athletic - Sevilla, las notas de los jugadores: jugó como nunca y perdió como siempre

El Sevilla cayó derrotado este domingo en San Mamés. El equipo nervionense ofreció una buena imagen, pero la candidez de su defensa impidió que sumara un punto en Bilbao ante el Athletic.

Valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que pudo contar Matías ... Almeyda.

Así jugaron NYLAND SUSPENSO Horroroso con el balón en los pies durante la primera mitad. Arranca la carrera contra Vlachodimos con tres goles en el saco y con su defensa como enemigo. JUANLU APROBADO Viendo de lejos el Vesubio y viendo de cerca a Nico Williams. Sufrió de lo lindo y cometió un 'penaltito' recomponiéndose en una muy buena segunda parte. CASTRÍN APROBADO Nada más comenzar ya se pintó de amarillo con una tarjeta prescindible. Luego resistió y se creció en un escenario imponente. KIKE SALAS SUSPENSO Se vistió de Flubber para dejar rematar a Sannadi. Antes había cometido varios fallos flagrantes en las entregas.No fue su mejor tarde. CARMONA SUSPENSO Como lateral izquierdo da el mismo susto que como lateral derecho. Fallón en los pases y en la colocación. SOW SUSPENSO Sirvió un buen pase de gol a Akor Adams. Una lástima que estuviera algo adelantado. Perdió por falta de intensidad el balón clave del 3-2. GUDELJ SUSPENSO Achicando agua desde la posición de pivote pero pendiente de sus jóvenes compañeros centrales. Cuando le tocó actuar ahí fue él quien hizo aguas tirando el fuera de juego en el gol de Robert Navarro. AGOUMÉ APROBADO Jugó todo el segundo tiempo condicionado por una amarilla y anotó un golazo con un fuerte remate para poner el empate. Ya justifica la inversión mientras los dirigentes vislumbran plusvalías. LUKEBAKIO BIEN Pasando de puntillar por la primera mitad, tuvo la más clara. En la segunda, se echó el equipo a su espalda y anotó un golazo. Calidad a montones. IDUMBO BIEN Buenos y bonitos detalles de calidad del belga que falla en la toma de decisiones final. Almeyda avisó que no jugaría el partido entero y cumplió. AKOR ADAMS BIEN Tuvo varias ocasiones de gol, vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego y reclamó penalti. Le faltó puntería al nigeriano que dejó buen sabor de boca. EJUKE APROBADO Rozó el gol del empate con una gran jugada. JANUZAJ SUSPENSO La ONG Sevilla FC siempre tiene espacio para los casos perdidos. MARCAO APROBADO Mejor que Gudelj y más contundente que Kike Salas. ISAAC SUSPENSO Inocente como para querer recuperar el puesto. ALMEYDA BIEN No hace milagros, pero hacer competir a este equipo que asusta al miedo tiene mucho mérito. E

