Athletic - Sevilla, las notas de los jugadores: jugó como nunca y perdió como siempre
Cruel derrota del equipo de Almeyda en el debut liguero: se sobrepuso al 2-0, pero su defensa facilitó encajar el definitivo 3-2
Primera jornada y primeras polémicas: del penalti no pitado en el área del Athletic al señalado a Juanlu
El Sevilla cayó derrotado este domingo en San Mamés. El equipo nervionense ofreció una buena imagen, pero la candidez de su defensa impidió que sumara un punto en Bilbao ante el Athletic.
Valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los que pudo contar Matías ... Almeyda.
Así jugaron
NYLAND
SUSPENSO
Horroroso con el balón en los pies durante la primera mitad. Arranca la carrera contra Vlachodimos con tres goles en el saco y con su defensa como enemigo.
JUANLU
APROBADO
Viendo de lejos el Vesubio y viendo de cerca a Nico Williams. Sufrió de lo lindo y cometió un 'penaltito' recomponiéndose en una muy buena segunda parte.
CASTRÍN
APROBADO
Nada más comenzar ya se pintó de amarillo con una tarjeta prescindible. Luego resistió y se creció en un escenario imponente.
KIKE SALAS
SUSPENSO
Se vistió de Flubber para dejar rematar a Sannadi. Antes había cometido varios fallos flagrantes en las entregas.No fue su mejor tarde.
CARMONA
SUSPENSO
Como lateral izquierdo da el mismo susto que como lateral derecho. Fallón en los pases y en la colocación.
SOW
SUSPENSO
Sirvió un buen pase de gol a Akor Adams. Una lástima que estuviera algo adelantado. Perdió por falta de intensidad el balón clave del 3-2.
GUDELJ
SUSPENSO
Achicando agua desde la posición de pivote pero pendiente de sus jóvenes compañeros centrales. Cuando le tocó actuar ahí fue él quien hizo aguas tirando el fuera de juego en el gol de Robert Navarro.
AGOUMÉ
APROBADO
Jugó todo el segundo tiempo condicionado por una amarilla y anotó un golazo con un fuerte remate para poner el empate. Ya justifica la inversión mientras los dirigentes vislumbran plusvalías.
LUKEBAKIO
BIEN
Pasando de puntillar por la primera mitad, tuvo la más clara. En la segunda, se echó el equipo a su espalda y anotó un golazo. Calidad a montones.
IDUMBO
BIEN
Buenos y bonitos detalles de calidad del belga que falla en la toma de decisiones final. Almeyda avisó que no jugaría el partido entero y cumplió.
AKOR ADAMS
BIEN
Tuvo varias ocasiones de gol, vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego y reclamó penalti. Le faltó puntería al nigeriano que dejó buen sabor de boca.
EJUKE
APROBADO
Rozó el gol del empate con una gran jugada.
JANUZAJ
SUSPENSO
La ONG Sevilla FC siempre tiene espacio para los casos perdidos.
MARCAO
APROBADO
Mejor que Gudelj y más contundente que Kike Salas.
ISAAC
SUSPENSO
Inocente como para querer recuperar el puesto.
ALMEYDA
BIEN
No hace milagros, pero hacer competir a este equipo que asusta al miedo tiene mucho mérito.
E
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete