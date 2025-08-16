El Athletic Club - Sevilla, la gran oportunidad de Stanis Idumbo

Matías Almeyda ya ha dado a conocer la lista de jugadores que estarán este próximo domingo en San Mamés para el estreno liguero del Sevilla FC. Entre los citados se encuentra Stanis Idumbo, el cual una lesión lo había dejado fuera de los entrenamientos una semana y le impidió estar en el duelo ante el Toulouse. Si bien el jugador no estará para completar los 90 minutos, es altamente probable que pueda disfrutar de minutos ante el Athletic Club.

Y no es sólo por la baja de Vargas y el estado físico de Ejuke. Es que el belga ha sido una de las sensaciones de este verano en el Sevilla FC. Junto a Lukebakio y Suazo, el canterano ha dejado muy buen sabor de boca en sus participaciones durante los amistosos de este verano.

El belga llegó hace dos veranos al Sevilla, aunque en un primer momento se incorporó al filial por su juventud y adaptación, el fichaje de Víctor Orta siempre tuvo como objetivo subir pronto al primer equipo. Algo que sucedió el año pasado, aunque aún tenga ficha de filial. El belga jugó un total de 18 partidos (14 en LaLiga, 3 en la Copa y uno con el Sevilla Atlético), en los que metió dos goles y dio tres asistencias.

Lo cierto es que el extremo estaba cuajando buenas sensaciones a final de la temporada pasada, pero ha sido este verano en los que se le ha visto dar un salto de calidad en los cinco amistosos que ha disputado. Sobre todo, su participación durante el Schalke 04 fue el que certificó esta mejora con su peligroso juego en campo contrario.

El belga fue diferencial y desprende clase, además de ser muy rápido en sus movimientos, aporta aire fresco al banquillo sevillista y, si las lesiones se lo permiten, puede ser esta temporada su despegue definitivo para hacerse importante en este Sevilla.