El 'ascenso' de Ramos con Diego Alonso

Vuelve el fútbol de clubes. Regresan los viajes, la presión y la lupa enfoca, una vez más, al Sevilla FC. El empate ante el Betis conformó y dejó títere con cabeza, por el momento. No obstante, es una realidad que Diego Alonso no conoce la victoria ni en LaLiga ni en la Champions League, y el Sevilla tiene la urgencia de puntuar de tres en tres. Anoeta no parece ser el escenario más propicio para darle un vuelco a esta situación, pero el charrúa ha tenido dos semanas para avanzar en su trabajo con el equipo de una forma más sosegada: «Han sido dos semanas muy productivas. La primera para recuperar jugadores que venían con algunas molestias y ponerles atención. En la segunda, para apretar fuerte en los entrenamientos. Apretamos también a nivel táctico, que lo necesitábamos porque no habíamos podido entrenar. Es lo que va a suceder también hasta el 23 de diciembre, que tenemos partido tras partido. Estoy contento con estas semanas y con los jugadores. Esperanzado y feliz con lo que viene. Liga, Champions, Copa... todo es importante. Cada partido será decisivo para nosotros y así lo tomamos», declaró Alonso en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo.

También tuvo palabras para Sergio Ramos, el cual parece estar totalmente recuperado de su lesión en el sóleo y apunta a ser titular ante la Real. El entrenador del Sevilla se ha apoyado en el camero para llegar a los jugadores, el liderazgo del central es indudable y, en consecuencia de esto, ha recibido el brazalete de capitán esta semana. Cuestionado por este hecho, el técnico argumentó la elección: «Es una decisión en conjunto, del club. Sergio ejercía de capitán sin brazalete porque no lo necesita. Hemos entendido oportuno que estuviera entre los capitanes».

De esta forma, Ramos recibe el brazalete de capitán dos meses y medio después de su llegada al Sevilla, uniéndose a Jesús Navas, Ivan Rakitic y Fernando Reges. La realidad es que el central sólo ha podido disputar cuatro de los doce partidos que se han jugado en la competición casera, por lo que su rendimiento real en el equipo aún no puede medirse. No obstante, dentro del vestuario sí se ha notado su presencia como líder nato desde que llegó, lo que le ha valido para ascender rápidamente a la nómina de capitanes. Eso, y que el de Camas cuenta con una trayectoria envidiable para cualquier futbolista profesional. Hoy en el Reale Arena, Ramos pisará el césped de nuevo con la intención de tirar de sus compañeros y que el Sevilla se muestre, al fin, como un equipo compacto y competitivo.