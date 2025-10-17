Suscríbete a
Arrasate y el buen nivel del Sevilla: «Si has seguido la evolución de Almeyda, no te sorprende tanto»

LaLiga EA Sports

El técnico del Mallorca pide intensidad a los suyos de cara al duelo de este sábado en el Sánchez-Pizjuán

Almeyda: «Estamos buscando un camino de identidad propia y conseguir puntos»

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes, previa al partido de Liga frente al Sevilla
El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes, previa al partido de Liga frente al Sevilla

F. M.

El Mallorca llega a Nervión más que necesitado, como colista de LaLiga y sin haber cosechado aún un solo punto fuera de casa. El equipo bermellón no logra remontar el vuelo desde el mismo inicio del curso con la polémica de su capitán ... Dani Rodríguez, que ni siquiera viaja a Sevilla. El entrenador, Jagoba Arrasate, ha insistido en la previa del duelo en la necesidad de que su equipo empiece mejor los encuentros y muestre una mayor intensidad desde el inicio.

