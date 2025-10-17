Arrasate y el buen nivel del Sevilla: «Si has seguido la evolución de Almeyda, no te sorprende tanto»

El Mallorca llega a Nervión más que necesitado, como colista de LaLiga y sin haber cosechado aún un solo punto fuera de casa. El equipo bermellón no logra remontar el vuelo desde el mismo inicio del curso con la polémica de su capitán ... Dani Rodríguez, que ni siquiera viaja a Sevilla. El entrenador, Jagoba Arrasate, ha insistido en la previa del duelo en la necesidad de que su equipo empiece mejor los encuentros y muestre una mayor intensidad desde el inicio.

«Sabemos lo que tenemos enfrente, pero si ponemos el listón muy alto, al Sevilla le costará; si no, pasará lo que viene ocurriendo en las últimas semanas», alertó el técnico vasco en referencia a la actitud que espera de sus jugadores en el Sánchez-Pizjuán. Arrasate destacó además el buen momento del Sevilla FC y valoró el trabajo de su colega Matías Almeyda: «Si has seguido la evolución de Almeyda, no te sorprende tanto. Tiene una forma peculiar de defender; ahora son un equipo muy valiente, que gana muchos duelos, y están en su mejor momento tras vencer al Barcelona con solvencia», detalló.

Volviendo a su equipo, reconoció que «no podemos entrar en los partidos como lo hemos hecho. Necesitamos hacerlo con otra intensidad. Se trata de ser inteligentes; no éramos capaces de cerrarnos bien ni de dar dos o tres pases seguidos. Hay que saber leer mejor las situaciones del juego».

El entrenador rojillo confirmó, por otra parte, el regreso de Jan Virgili tras su participación en el Mundial sub 20 con España. El extremo catalán cuenta con opciones de ser titular. «No ha podido estar aquí, pero ha vivido una experiencia muy grande que le hace mejor futbolista. Llega con más confianza y debemos aprovecharlo para que rinda también con nosotros», dijo el técnico.