Las aristas del mercado de enero en el Sevilla FC: necesidad de vender por más de 10 millones y dos fichas de sobra

El Sevilla afronta un nuevo mercado, que se abrirá en unos 40 días, con la misma perspectiva de los últimos. Se necesitan más ingresos que gastos, con el único objetivo de seguir adelgazando en lo posible la masa salarial, al igual que obtener ... alguna plusvalía relevante que equilibre el presupuesto actual. El club ya ha anunciado que el próximo 15 de diciembre presentará nuevamente un agujero económico de 54,06 millones, que se añade a la escandalosa deuda que arrastra la entidad. Ese equilibrio sólo se podrá alcanzar mediante ventas y con los balances actuales en la mano, sólo un ingreso extra de algo de más de diez millones antes del 30 de junio permitirá que el Sevilla alcance ese deseado estado de ni frío ni calor. Antonio Cordón no es del todo optimista en este sentido y el pasado miércoles aplazó la fecha al verano de 2027 como el momento real fijado para alcanzar dicho equilibrio. También desde el el consejo de administración se había marcado esa fecha, aunque intentan en la medida de lo posible adelantarla un año, que las pérdidas, de tenerlas, sean ya mínimas. Con este panorama se mira al mercado de enero. Situación espinosa para los dirigentes y la dirección deportiva. El entrenador ya se ha pronunciado en cuanto a las necesidades. Toca ver qué posibilidades reales existen de reforzar la plantilla.

Si se ataja la necesidad de conseguir algo más de diez millones extras antes de cerrar el ejercicio el 30 de junio, con la dificultad añadida de que en año de Mundial poco se mueve el mercado hasta que concluye el mismo, esa venta de plusvalía generosa debería realizarse en la próxima ventana invernal. En el vestuario sevillista no hay tantos jugadores por los que sacar esa tajada. Uno de ellos es Rubén Vargas, aunque Antonio Cordón ya ha dejado claro que no desea prescindir de ninguno de los referentes del equipo. «No te puedes deshacer de jugadores que hagan que tu nivel baje muchísimo», reconocía en Radio Sevilla hace un par de días. «Donde más brecha se consigue es con la venta de jugadores. El Sevilla debe tener activos disponibles para que la deuda se vaya reabsorbiendo. El camino es largo y hay que recorrerlo poco a poco», añadía en referencia a la necesidad de vender y los momentos para dejar salir a los jugadores.

El Sevilla tiene dos valores de su cantera por el que recibieron ofertas de 12 (variables incluidas) y algo más de 15 millones el pasado verano. Se trata de Carmona y Juanlu, respectivamente. Con el primero no fue posible por la propias reticencias de un jugador que ha comenzado muy bien la temporada. Con el segundo, quien tenía las maletas preparadas, fue imposible alcanzar un acuerdo con el Nápoles por las propias exigencias económicas de los sevillistas. Cualquiera de estas dos ventas solucionaría la papeleta a corto plazo del Sevilla en su cuenta de resultados, aunque no son sencillas de ejecutar y deben contar con el beneplácito de un actor importante en esta historia, como es Matías Almeyda, quien quiere un mejor equipo en el mes de enero, no una plantilla a la que se le sumen nuevos problemas.

El problema de las fichas disponibles

Una cuestión a tener en cuenta son las fichas disponibles. Cordón no pudo cerrar otro refuerzo en verano, con Amrabat haciendo las maletas finalmente hacia el barrio de Heliópolis, después de que le fuese imposible colocar a alguno de los descartes a los que se le había invitado a abandonar el club, con el portero Álvaro Fernández en primera posición. Pues bien, si el club cerró el mercado con las fichas al tope, para el primer mes del año 2026 recibe el regreso de Federico Gattoni, tras su cesión en River Plate. No es que simplemente no tenga ubicación en la actual plantilla, cargada de centrales, es que encima ocuparía una nueva ficha que ahora mismo no es viable, cerrando aún más la posibilidad de cerrar algún refuerzo. Con este panorama se presentará Cordón el día 1 de enero, tratando de recaudar fondos y reforzar nuevamente sin recursos.

Por eso mismo sigue lanzando mensajes de mesura, donde llegar de una pieza al puerto del 30 de junio en su primer año de mandato sería concebido por el extremeño como un éxito en el que poder sacar pecho. De todos modos, se pondrá manos a la obra, ya que las declaraciones del presidente, su jefe, y del entrenador, la cabeza visible del proyecto, dan a entender que se colocará hasta el último euro disponible en el mercado para que no se le haga nuevamente muy cuesta arriba la segunda vuelta a los sevillistas. Las lesiones han lastrado no pocas veces al equipo en estos meses, aunque se ha sabido reponer medianamente de estos inconvenientes.

Preocupa mucho qué sucederá con el ataque, ya que Akor Adams se marcha a la Copa de África en un mes y sólo con Isaac no le dará al Sevilla para resistir esas semanas, sobre todo si sigue avanzando en la Copa del Rey, como todos esperan que suceda. Por tanto, entre ese mediocentro que se escapó a última hora en verano y la necesidad de un tercer '9', a Cordón le espera un enero agitado. Otro asunto es que no se resuelva ninguna salida de peso (no depende esto totalmente del Sevilla) e incrementar el gasto sin ingresos sea descartado por la dirección de la entidad. Una línea muy fina entre lo que se puede hacer y lo que se debe. Una partida de ajedrez donde el mínimo error te lleva a la lona en dos escenarios: económico y deportivo.