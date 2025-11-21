Suscríbete a
+Nervión

Las aristas del mercado de enero en el Sevilla FC: necesidad de vender por más de 10 millones y dos fichas de sobra

La vuelta de Gattoni provoca un exceso de jugadores en el vestuario, además de que el club, para evitar pérdidas en el ejercicio actual, intentarán vender a alguno de sus principales activos

Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco, en una rueda de prensa
Antonio Cordón y José María del Nido Carrasco, en una rueda de prensa juan flores
Alberto Fernández

Alberto Fernández

El Sevilla afronta un nuevo mercado, que se abrirá en unos 40 días, con la misma perspectiva de los últimos. Se necesitan más ingresos que gastos, con el único objetivo de seguir adelgazando en lo posible la masa salarial, al igual que obtener ... alguna plusvalía relevante que equilibre el presupuesto actual. El club ya ha anunciado que el próximo 15 de diciembre presentará nuevamente un agujero económico de 54,06 millones, que se añade a la escandalosa deuda que arrastra la entidad. Ese equilibrio sólo se podrá alcanzar mediante ventas y con los balances actuales en la mano, sólo un ingreso extra de algo de más de diez millones antes del 30 de junio permitirá que el Sevilla alcance ese deseado estado de ni frío ni calor. Antonio Cordón no es del todo optimista en este sentido y el pasado miércoles aplazó la fecha al verano de 2027 como el momento real fijado para alcanzar dicho equilibrio. También desde el el consejo de administración se había marcado esa fecha, aunque intentan en la medida de lo posible adelantarla un año, que las pérdidas, de tenerlas, sean ya mínimas. Con este panorama se mira al mercado de enero. Situación espinosa para los dirigentes y la dirección deportiva. El entrenador ya se ha pronunciado en cuanto a las necesidades. Toca ver qué posibilidades reales existen de reforzar la plantilla.

