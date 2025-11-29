Suscríbete a
El árbitro José Luis Munuera Montero hará historia en el Sevilla - Betis

El jienense será el colegiado que ponga fin al veto de la territorialidad arbitral en el fútbol español

Munuera Montero, árbitro del Sevilla - Betis
Munuera Montero, árbitro del Sevilla - Betis ep

Alberto Moreno

Sevilla FC y Real Betis se enfrentarán este domingo en el Sánchez-Pizjuán para disputar el primer derbi sevillano de la presente temporada. Tanto Matías Almeyda como Manuel Pellegrini han visto durante esta última semana cómo han ido perdiendo efectivos para el compromiso, ... lo que les hará adoptar cambios en sus respectivas alineaciones. Mientras tanto, el Comité Técnico de Árbitros ha asignado al colegiado José Luis Munuera Montero para dirigir el encuentro entre Sevilla y Betis.

