El apoyo de Javier Aguirre a Diego Alonso: «Llegué a Osasuna en 2002 y empecé con seis derrotas en nueve partidos»

RCD Mallorca y Sevilla FC se enfrentan este sábado (21 horas) en territorio balear. Ambos clubes llegan a esta cita de la jornada 16 de LaLiga EA Sports con urgencias clasificatorias. El equipo bermellón no consigue vencer en la competición de la regularidad desde el 16 de septiembre, mientras que el Sevilla no lo hace desde el 26 de septiembre todavía con Mendilibar sentado en el banquillo. Javier Aguirre y Diego Alonso llegan por lo tanto exigidos a este choque y una derrota podría hacer que fueran despedidos.

Pese a la trascendencia del choque, Javier Aguirre quiso mandarle un cariñoso mensaje a un Diego Alonso que vive su primera experiencia como entrenador en el fútbol europeo y en quien se ve claramente reflejado por ello. El mexicano aseguró entender «perfectamente» a su colega Alonso y echó la vista atrás. «Llegué a Osasuna en 2002 y Patxi Izco (presidente del club navarro por aquel entonces) me llamó y me fui sólo porque no tenían dinero. En nueve partidos llevaba seis derrotas. Venía el Valencia de Benítez campeón y le dije a mi mujer que agarrara las maletas que nos íbamos. Y ganamos y aquí me tienes dando guerra todavía. El fútbol tiene estas cosas. Un resultado te da otra vida. Luego con ese equipo estuve cuatro años, me metí a UEFA, Champions, final de Copa, sacamos jugadores de la cantera... Conozco a Diego. Dirigimos al mismo equipo en México. Él fue campeón de liga con Monterrey y yo de la Champions CONCACAF. Es un gran técnico para ser joven. La cosa es que en el fútbol ya ves que no se sabe. Le deseo lo mejor. Duele cuando las cositas no salen. Lo saludaré con mucho cariño y que gane el mejor», comentó el entrenador del Mallorca.

De cara al partido de este sábado Aguirre reconoció que cuenta con las dudas de Maffeo, Larin, Amath y Morlanes aunque comentó que el último de ellos apunta a estar disponible. Igualmente mostró confianza en los jóvenes Javi Llabrés y Dani Luna, que poco a poco van irrumpiendo en el primer equipo.

Con respecto al Sevilla aseguró que el club blanquirrojo «está atravesando un momento como el nuestro; complicado, con nuevo entrenador, han tenido lesionados... Se ve que hay un tema extra fútbol que ejerce cierto descontrol. No es algo que me atañe pero sí noto que vienen como nosotros, heridos. Va a ser un partido de tensión y de mucha fuerza mental. Tiene que ser un partido casi perfecto,. Es un partido complicado, No miro la clasificación. Rakitic es un súper jugador, Navas que no estará es un súper jugador, los porteros, En-Nesyri que lo tuve yo y puede tener el mejor remate de cabeza de LaLiga, de Ramos que te voy a decir... No va a ser fácil», indicó.