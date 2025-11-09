Los apercibidos del Sevilla FC para el derbi contra el Betis

La balsámica victoria del Sevilla sobre el Osasuna (1-0) no oculta cierto resquemor entre el sevillismo hacia el estamento arbitral en una temporada en las que las decisiones y criterios dispares de los trencillas siguen generando controversia en Nervión jornada tras jornada. Especialmente ... sensibles andan en el Sánchez-Pizjuán en cuanto a la vara de medir con las amonestaciones hacia su equipo, asunto que ya condiciona a los de Almeyda, sin ir más lejos, de cara a un partido tan especial en la ciudad como el derbi ante el Betis del día 30.

Ante el Osasuna, les cayeron a los sevillistas cinco amarillas más en el curso, alguna de ellas muy discutible como la de Nianzou, alcanzando ya la friolera de 41 amonestaciones en tan solo 12 jornadas que llevamos de campeonato liguero. La dirección de partido de Miguel Ángel Ortiz Arias también dejó en el foco de las críticas la propia jugada del gol nervionense. El árbitro no señaló el claro penalti de Moi Gómez sobre Juanlu tras impactar en su gemelo y tuvo que ser llamado a filas por el VAR para revisar la jugada y terminar concediendo la pena máxima que transformó Vargas en el tanto decisivo del choque.

Carmona, Sow y Nianzou vieron cartulina amarilla en la primera parte, mientras que Gaby Suazo y Batista Mendy fueron amonestados en la segunda. Ortiz Arias bajó el listón en cambio en las infracciones del Osasuna, que acabó con tres tarjetas.

El Sevilla FC es el equipo más tarjeteado de Europa, con una elevada media de 3,4 amonestaciones por partido, sin que haya una correlación proporcional con las faltas cometidas. La amarilla que vio Carmona le acarrea sanción y no podrá jugar el próximo partido ante el Espanyol en el RCDE Stadium el lunes 24 de noviembre. El visueño es el segundo jugador de toda LaLiga que cumple el ciclo de cinco amarillas. El primero también fue sevillista, Lucien Agoumé, que cumplió su sanción contra el Atlético de Madrid.

Además, hay otros dos futbolistas que fueron titulares este sábado que alcanzan ya las cuatro amarillas y por lo tanto quedan apercibidos de cara al derbi contra el Betis de finales de mes. Con la tarjeta que vio ante el Osasuna, la participación de Nianzou en el duelo de la eterna rivalidad hispalense está en peligro. En la misma situación está Peque, con cuatro amarillas, como el central galo. El mediapunta catalán fue MVP en la victoria ante Osasuna. Si son amonestados en el campo del Espanyol, no estarán en el derbi.