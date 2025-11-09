Suscríbete a
La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

Los apercibidos del Sevilla FC para el derbi contra el Betis

La lluvia de amarillas continúa para el equipo más amonestado del Viejo Continente y pone en riesgo a dos titulares de Almeyda de cara al duelo de la eterna rivalidad

El Sevilla es el equipo más tarjeteado y con más penaltis en contra de toda Europa

Los jugadores del Sevilla FC, en su encuentro del sábado ante el CA Osasuna
Los jugadores del Sevilla FC, en su encuentro del sábado ante el CA Osasuna EFE/ Julio Muñoz
Fran Montes de Oca

La balsámica victoria del Sevilla sobre el Osasuna (1-0) no oculta cierto resquemor entre el sevillismo hacia el estamento arbitral en una temporada en las que las decisiones y criterios dispares de los trencillas siguen generando controversia en Nervión jornada tras jornada. Especialmente ... sensibles andan en el Sánchez-Pizjuán en cuanto a la vara de medir con las amonestaciones hacia su equipo, asunto que ya condiciona a los de Almeyda, sin ir más lejos, de cara a un partido tan especial en la ciudad como el derbi ante el Betis del día 30.

