Antonio Lappí, el valor de las acciones y una compleja hoja de ruta para desembarcar en el Sevilla FC a medio plazo

Sin medias tintas. Antonio Lappí quiere comprar el Sevilla FC. No puede poner plazos por lo extremadamente complejo del proceso, pero el empresario sevillano, cabeza visible de la denominada 'tercera vía', ya no esconde su firme intención de alcanzar acuerdos con todos los actores ... implicados y consumar una transacción millonaria que impulse lo que él mismo ha llamado «el cambio generacional» en el Sevilla FC. Así lo confirmó ayer durante el Encuentro Empresarial del 25º Aniversario de Muchodeporte, evento celebrado en el Club Cámara Antares, en Torre Sevilla. Pero Lappí no sólo exteriorizó sus planes para pilotar el futuro Sevilla FC, sino que confirmó la otra cláusula fundamental para que pueda fraguar dicho trato: las familias que poseen los paquetes mayoritarios están dispuestas a vender... empezando, según Lappí, por el grupo del expresidente José María del Nido Benavente: «Yo creo que sí, nosotros estamos en eso y vamos a intentar, lógicamente, ponernos de acuerdo con todos», confirmó sin tapujos al ser preguntado por una hipotética negociación para hacerse con las acciones del abogado.

Del Nido Benavente, que controla un 25% por ciento del capital social del Sevilla FC, ya se abrió a vender en la entrevista que concedió a ABC el pasado 8 de junio. A su 'guerra' perdida en los juzgados durante los próximos años por el férreo pacto de gobernabilidad que él mismo rubricó, ha unido ahora una posición de debilidad accionarial al quedarse sin el apoyo de los americanos y volatilizar su mayoría. Vender es su mejor salida, pero tratándose del expresidente, todo puede cambiar en cuestión de horas. La hemeroteca y sus propias palabras están ahí. Pese a los acostumbrados cambios de rumbo de Del Nido Benavente, Lappí no varía un ápice su hoja de ruta: «Nosotros lo que queremos en nuestro caso es intentar tener la posibilidad de adquirir un paquete mayoritario en donde puedas tener la gestión y que pueda darle estabilidad a la entidad. Con un plan, lógicamente, trazado, una ruta de crecimiento, con un equipo con mucho talento, de profesionales y, bueno, no me cabe la menor duda de que podemos tener ese resultado a medio largo plazo. Estamos hablando de una transacción lógicamente compleja, ya no es sólo el tema económico, lo importante es alinear los intereses, poder salvar eso ya es importante, también en los propios despachos de profesionales que puedan llegar a un acuerdo entre todos, esperemos, al final de este trayecto que estamos recorriendo», explica el potencial comprador.

Antonio Lappí habla abiertamente de sus intenciones y de la estrategia a seguir porque su grupo ya se ha sentado con todos los actores de este complejo proceso, también por supuesto con la alianza que controla la mayoría accionarial y, por ende, la actual gestión del club: Sevillistas de Nervión (familias Castro, Guijarro y Alés), la familia Carrión y los americanos de A-CAP. La madeja de pactos, acuerdos privados y derechos de arrastre obliga a negociar en bloque. No es una operación que se pueda articular de la noche a la mañana. Pero si Lappí ha visto esa puerta abierta es porque ya cuenta con las mínimas garantías y el «sí» de los grandes accionistas a llevar a cabo la transacción: «Sí hay intención de vender. Es verdad que cada uno como te digo tiene su compromisos, sus arrastres como bien todo el mundo conoce, pero bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo y buscar si hay posibilidad en este sentido», admite el empresario.

El gran hándicap (que se va perfilando también) es sin duda alguna el precio de las acciones, salvar la sensible diferencia entre lo que piden los vendedores y lo que ofrecería el comprador. Las participaciones del Sevilla FC llegaron a alcanzar en su mejor momento los 2.000, 3.000 y hasta 4.000 euros. Pero ese valor ha caído en picado en los últimos años por la deuda galopante de la entidad y los compromisos de pago adquiridos para devolver los préstamos suscritos. Sólo en los últimos cinco ejercicios se han acumulado de manera consecutiva pérdidas por encima de los 200 millones de euros. Hay que considerar que Lappí, o cualquier postor, no sólo compraría el Sevilla FC, sino también su ingente deuda. Aun así, habla de «generosidad» hacia los vendedores por el esfuerzo que cada uno hizo en su momento: «Vamos a ser generosos, no nos quepa la menor duda. Generosos quiero decir en la parte que lógicamente dé valor, que la gente que en su día dio un paso adelante muy importante y muy valiente tenga su recompensa. Creo que tenemos la oportunidad de que gente como nosotros, gente sevillista y sevillanos, pues podamos llegar lógicamente a ese objetivo. Yo creo que sí, yo creo que entre todos con generosidad podremos llegar», sentenció Antonio Lappí sobre su decidido plan para desembarcar en el Sevilla FC.

«No va a ser rápido»

«Estamos intentando llegar a un acuerdo y alinear los intereses que actualmente puede haber y no es fácil. Ahora mismo, lo más importante es que puede haber un cambio generacional, que es lo que todos intentamos. Y no va a ser rápido, tendrá su tiempo y tenemos que ir paso a paso, que es lo que estamos haciendo», añade el sevillano, confirmando que trabaja desde hace tiempo en todos los detalles de la macrooperación de compraventa.

Para finalizar, ofreció su opinión sobre la manifestación sevillista que el pasado jueves tomó las calles del centro de la ciudad para pedir la dimisión del consejo de Del Nido Carrasco. Entiende al sevillismo, ya que «nos encontramos en momentos bajos», e invita, entre todos, «a buscar una solución para reconducir el club, volver a traer talento». «Una cosa es cómo está nuestra afición, nuestros seguidores, el sentimiento, y otra cosa muy distinta es la sociedad, es un tema mercantil, es una operación lógicamente que si entre todas las partes se alinean los intereses, pues habrá un buen fin», concluyó.