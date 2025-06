¿Quién es Antonio Cordón, favorito para la dirección deportiva del Sevilla?

El Sevilla FC ha puesto sus miras en Antonio Cordón para escenificar ese cambio en la dirección deportiva. El extremeño, con un pasado reciente en el Betis, sería una antítesis de Víctor Orta. Dos modelos contrapuestos de liderar un club de fútbol, quizá lo buscado por esa cúpula de la entidad, que necesitaba virar el rumbo en busca del crédito perdido entre sus aficionados. Cordón (Granja de Torrehermosa, 1963) posee una amplia experiencia encabezando proyectos, aunque su última etapa en Five Eleven Capital lo tenía en un segundo plano.

La gestión de grupos, que en un club de fútbol abarca desde los futbolistas hasta el último empleado, sería la prioridad del libreto de Cordón. «Un director deportivo no consiste en ser una metralleta de dar nombres», confesó el extremeño en una entrevista donde resumía su modelo de trabajo. Realizar fichajes, sí, pero siempre con una perspectiva de mejorar todos aquellos intangibles que afectan al rendimiento de un equipo y a los que en muchas ocasiones no se les otorga el valor necesario. Compromiso, disciplina, valores... Palabras que aparecen en el método de Cordón, un director deportivo al que le gusta estar cerca del profesional en el día a día, aunque no siempre haya podido desarrollarlo en su trayectoria.

Un discurso siempre mesurado y alejado de los titulares. Un director deportivo con un componente de psicología que cree en los pequeños detalles. Mensajes motivacionales para llenar las paredes de la ciudad deportiva, gestos de cercanía con todos los profesionales e incluso recomendaciones que normalmente se pasan por alto -por ejemplo, que todos los profesionales compartan la misma bolsa de viaje- para intentar que el buen ambiente y el respeto sean las señas de identidad en el vestuario.

De sus inicios en el Villarreal, el club en el que desarrolló esa filosofía de trabajo desde los escalafones inferiores hasta convertirse en mano derecha de Fernando Roig, a su trabajo en el grupo Hope, que lo llevó a supervisar el funcionamiento de la dirección deportiva del Granada, entre otros equipos. Su posterior paso por el Monaco, donde modeló el crecimiento de Kylian Mbappé, hasta su nombramiento como responsable deportivo de la Federación Ecuatoriana, que se vio ensombrecido por la pandemia del Covid-19 y que lo llevó a aceptar la propuesta del Betis en 2020 para concidir con Manuel Pellegrini, un técnico con el que ya trabajó en el Villarreal.

Su gran éxito en el Betis

«Importante para mucha gente es los mercados y los traspasos, las cantidades económicas, te valoran por el número de jugadores que vienen y salen, pero lo que hay que valorar es el rendimiento, y el camino para asentar un proyecto», expuso Cordón para defender su labor en el club verdiblanco, donde se encontró con dificultades económicas para moverse en el mercado, pero sin renunciar a cotas altas. «Había que despertar un gigante dormido», es una de sus frases más reconocidas de su etapa en el equipo verdiblanco, al que ayudó a consolidar en Europa y a sumar aquella Copa del Rey de 2022.

Meses después y de manera sorpresiva cuando aún tenía un año más de contrato, Cordón comunicó a los gestores del Betis su deseo de abandonar el proyecto. «Entendí que se había cumplido un ciclo», argumentó el extremeño para justificar su salida tras finalizar el ese mercado invernal de la temporada 22-23. Precisamente, el brasileño Abner Vinicius, que vino a sustituir a Álex Moreno, fue su último fichaje en el club verdiblanco, al que también llegaron de su mano, dentro del proyecto de equipo del Betis, jugadores como Sabaly, Claudio Bravo, Montoya, Luiz Felipe o Luiz Henrique.

Tras su adiós al Betis le llegó una nueva etapa en el Olympiacos y el Nottingham Forest, clubes que comparten propietario, pero las dificultades de gestión lo llevaron a dar un paso al lado e iniciar esa andadura en Five Eleven Capital, un fondo de inversión con intereses en el deporte y que negociaba la adquisición de varios clubes de fútbol. «Five Eleven Capital se basa en la cultura del esfuerzo, del trabajo en equipo y de la generación de oportunidades para desarrollar el mayor talento posible y para tener un impacto positivo en las comunidades donde está presente», se lee en su web como filosofía de trabajo de la empresa, claves que concueran con esa visión de Antonio Cordón, un gestor de grupos para darle la vuelta al proyecto deportivo del Sevilla.