Antequera - Sevilla Atlético: Nuevo empate del filial (1-1)

El Sevilla Atlético se enfrentó este domingo al Antequera. El equipo dirigido ahora por Luci contó con las importantes ausencias para este partido de Alberto Flores y de Andrés Castrín. El portero, con un traumatismo en el pie izquierdo fue baja ... por lesión, mientras que el central, debido a los problemas físicos de los defensores del primer equipo, está sumido al por completo en la dinámica de Almeyda.

Tras una primera parte en la que no hubo goles, tras el descanso el partido se revolucionó en cierta medida. Alberto Collado consiguió adelantar al filial sevillista desde el punto de penalti. El banquillo sevillista pidió la revisión de una acción y el árbitro mandó el balón a los once metros. El Antequera reaccionó rápido, pero su gol quedó invalidado por mano previa y nueve minutos después de anotar, Collado fue expulsado con una tarjeta roja directa por agresión. El jugador local Barbu consiguió igualar pocos minutos después el partido sin moverse más el resultado.

El Sevilla Atlético enlaza cuatro partidos consecutivos sin perder con una victoria y tres empates. La próxima semana visitará el 23 de noviembre la Nova Creu Alta para medirse al Sabadell, club todavía invicto.

Ficha técnica:

Antequera: Samu Pérez, Javi Antón, Raúl Giménez (Osama, m. 76), Barbu, Iván Rodríguez (Edu Sánchez, m. 89); David Ramos, Quintana; Bassele; Luismi (Njalla, m. 70), Marcelo Dos Santos (Iomar, m. 89), Adrià Gené (Biabiany, m. 70).

Sevilla Atlético: Rafa Romero; Espiñeira, Iker Muñoz, David López, Sergio Martínez; Lulo, Rivera (Nico Guillén, m. 70); Sierra (Álex Costa, m. 70), Collado, Oso (Jorge Moreno, m. 85); Isra (Ibra Sow, m. 95).

Goles: 0-1: Collado, m. 51 1-1: Barbu, m. 66

Árbitro: José Antonio Palomares. Expulsó con tarjeta roja directa a Collado. Amonestó a Oso, Rafa Romero y Álex Costa.