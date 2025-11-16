Suscríbete a
Antequera - Sevilla Atlético: Nuevo empate del filial (1-1)

Collado adelantó al equipo sevillista, pero Barbu igualó el partido y los de Luci acumulan cuatro jornadas consecutivas sin caer derrotados

Lance del Antequera - Sevilla Atlético
Nacho Pérez

El Sevilla Atlético se enfrentó este domingo al Antequera. El equipo dirigido ahora por Luci contó con las importantes ausencias para este partido de Alberto Flores y de Andrés Castrín. El portero, con un traumatismo en el pie izquierdo fue baja ... por lesión, mientras que el central, debido a los problemas físicos de los defensores del primer equipo, está sumido al por completo en la dinámica de Almeyda.

