El ansiado regreso de Saúl con el Sevilla... con asistencia incluida

Dos meses y medio después, Saúl Ñíguez volvió a jugar con la elástica sevillista y lo hizo asistiendo a Lukebakio en el gol del empate ante Osasuna. Como ya avisó García Pimienta, el ilicitano no partió como titular en este duelo, puesto que el jugador necesita ir incorporándose de forma gradual. No obstante, sí pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán con el foco puesto en el partido ante el Atlético de Madrid. El deseo del excolchonero es la de llegar bien para entrar en el once inicial en el Metropolitano, pero en el Sevilla tienen claro que no van a arriesgarse a que el jugador recaiga. No en vano, Saúl llegó a la capital hispalense para ser la piedra angular de Pimienta.

Por el momento, poco se ha podido ver al jugador entre sanciones y lesiones. De hecho, es la primera vez que sufre una lesión de estas características y el propio Saúl reconoció en rueda de prensa hace unos días que le había afectado mentalmente esta situación. A partir de hoy, el centrocampista vuelve a la casilla de salida en Nervión con los 30 minutos que ha acumulado ante el Osasuna. Y lo ha hecho por la puerta grande, con una ovación del público cuando ha entrado en el partido y, a los seis minutos, dio la asistencia del gol a Lukebakio para empatar rápido el partido. Se inventó un pase brillante, que supuso un punto más para el Sevilla FC, que no logró ganar, a pesar de haber sido superior a su rival en casi la totalidad del partido.

Elogios del entrenador

En la rueda de prensa posterior, García Pimienta ha querido reconocer la labor de Saúl: "Es un jugador con muchísima experiencia. Sabíamos que venía para ayudarnos y aportar cosas diferentes, como así ha sido. Por desgracia, la lesión le ha cortado, pero ha hecho un proceso muy bueno de preparación. En las últimas semanas ha sido muy consistente en el día a día y hoy creo que ha hecho un buen partido, en una situación que no era fácil. Ha estado muy participativo y ha hecho un gran trabajo a nivel defensivo".

El próximo duelo liguero ante el Atlético de Madrid es un aliciente extra para Saúl, que ya ha demostrado este lunes que ha regresado con muchas ganas de devolver el cariño que ha recibido estos meses. Dónde mejor que en su anterior casa para dar un golpe sobre la mesa y coger las riendas del equipo.