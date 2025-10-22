Suscríbete a
Anoeta, otro momento para el mensaje de Almeyda

El técnico necesita su apartado más psicológico tras una dura derrota, que también dejó matices tácticos

Juanlu se mantiene a la espera de su 'verdadera' oportunidad

Matías Almeyda, sonriente, en el entrenamiento del Sevilla
Matías Almeyda, sonriente, en el entrenamiento del Sevilla manuel gómez
Samuel Silva

Tras un parón de felicidad, tras las dos victorias seguidas con el brillante triunfo ante el Barcelona incluido, el Mallorca le dio un baño de realidad al Sevilla de Matías Almeyda. «Es el equipo el que se tiene que partir el alma; si no, ... no alcanza», reconoció el entrenador argentino, después de un segundo tiempo en el que desapareció su equipo tras el gol del empate de Muriqi. Una derrota que obliga de nuevo al técnico a sacar su lado más psicológico, mientras le da vueltas a la pizarra para reconstruir al equipo ante las bajas de Azpilicueta y Mendy.

