Suscríbete a
+Nervión
Directo
León XIV recorre en papamóvil la plaza de San Pedro

Casi año y medio sin dos porterías a cero consecutivas del Sevilla en LaLiga

El equipo sevillista no suma 180 minutos sin recibir gol desde el tramo final de la temporada 23-24

El Sevilla de Almeyda se viste por la defensa con hasta ocho centrales para elegir

Nyland, en el Girona-Sevilla de LaLiga 25-26
Nyland, en el Girona-Sevilla de LaLiga 25-26 efe
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla estrenó el casillero de triunfos en LaLiga 25-26 ganando a domicilio al Girona por 0-2. El equipo dirigido por Matías Almeyda, que en las jornadas iniciales había perdido ante el Athletic (3-2) y Getafe (1-2) ... se fue al parón con los tres primeros puntos del campeonato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app