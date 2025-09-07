Casi año y medio sin dos porterías a cero consecutivas del Sevilla en LaLiga

El Sevilla estrenó el casillero de triunfos en LaLiga 25-26 ganando a domicilio al Girona por 0-2. El equipo dirigido por Matías Almeyda, que en las jornadas iniciales había perdido ante el Athletic (3-2) y Getafe (1-2) ... se fue al parón con los tres primeros puntos del campeonato.

Alfon e Isaac marcaron los goles de un equipo que, además, dejó su portería a cero. La última vez que el Sevilla había terminado un encuentro del campeonato sin recibir gol fue en el decisivo triunfo (1-0) ante Las Palmas en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la antepenúltima jornada de LaLiga 24-25.

Ahora, el Sevilla tiene una nueva prueba. Comprobar si cierra su portería por segundo partido consecutivo. Hace tiempo que no ocurre algo así. Hay que remontarse a la segunda vuelta de la temporada 24-25, a finales de marzo y comienzos de abril, para localizar dos encuentros seguidos en los que el Sevilla dejó la portería a cero.

Ocurrió en las jornadas 30 y 31 del campeonato con los triunfos del equipo sevillista en los partidos a domicilio ante el Getafe (0-1) y Las Palmas (0-2). El Sevilla sumó a continuación un tercer triunfo consecutivo aunque en aquella ocasión no dejó la portería a cero ya que el resultado del encuentro ante el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue 2-1.

El próximo viernes 12 de septiembre (21.00) llegará la siguiente prueba para el Sevilla con la visita del Elche en la cuarta jornada de LaLiga 25-26.