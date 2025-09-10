Andrés Palop dirigirá a la selección valenciana en la Copa de las Regiones de la UEFA

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha hecho público el cuerpo técnico de la selección valenciana masculina de fútbol para la temporada 2025-2026 con Andrés Palop como fichaje destacado. En este sentido, Palop, exjugador internacional del Valencia CF, Villarreal CF, Sevilla FC y Bayer Leverkusen, ha sido designado como el nuevo seleccionador para la Copa de las Regiones de la UEFA, competición que se celebra cada dos años.

Se trata de un torneo en el que solo pueden participar jugadores sin ficha P (profesional), con una fase nacional previa y una fase europea que mide a diferentes regiones de países europeos. «Buscaremos una selección muy compacta que se identifique con nosotros y que le podamos transmitir nuestra experiencia. Eso motivará a los jugadores y les podremos hacer mejorar», señaló Palop en su presentación oficial.

Palop, leyenda sevillista,colaborador de ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión, y entrenador con licencia UEFA Pro, será el seleccionador autonómico para esta competición formando tándem con Rubén Mora, el que fuera su técnico asistente en la UD Ibiza en la campaña 2018-2019, el último club al que dirigió.

«Rubén es un entrenador muy metódico, y nos complementamos muy bien. Nos sentimos muy a gusto en aquella etapa en Ibiza y nuestra ilusión era seguir juntos. La vida nos llevó por otros caminos y ahora nos vuelve a juntar para disfrutar en la FFCV, que está trabajando muy bien«, añadió Palop.