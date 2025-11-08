El análisis de Palop del Sevilla - Osasuna: «Arrancó la segunda mitad en busca de los tres puntos y con una actitud mucho más ofensiva»

Sin brillo, tras una primera parte mala, pero con la suficiente casta para reaccionar en la segunda mitad y decantar el choque, el Sevilla FC se impuso por la la mínima (1-0) al Osasuna en el Sánchez-Pizjuán gracias a un gol ... de penalti transformado por Rubén Vargas que corta de raíz la mala racha de tres derrotas consecutivas y da oxígeno a los nervionenses en la tabla para encarar el parón con tranquilidad. Andrés Palop, exportero del cuadro nervionense, comparte su visión del partido con los lectores de Orgullo de Nervión y ABC de Sevilla.

