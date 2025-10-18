Suscríbete a
+Nervión

La Pizarra

El análisis de Palop del Sevilla - Mallorca: «Guión inesperado y dura derrota en casa»

El que fuera guardameta y leyenda sevillista desgrana las claves de la derrota del conjunto de Almeyda en el duelo de la 9ª jornada disputado en Nervión (1-3)

Sevilla - Mallorca: Empacho de azúcar del Sevilla, que vuelve a las andadas en Nervión (1-3)

El análisis de Palop del Sevilla - Mallorca: «Guión inesperado y dura derrota en casa»
Andrés Palop

Andrés Palop

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andrés Palop analiza para ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión el choque entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda dejaron escapar tres valiosos puntos ante ... el último clasificado del torneo (1-3) después de adelantarse en el marcador con un buen tanto de Rubén Vargas. El Sevilla se desmoronó de manera inexplicable en la segunda parte y, producto de los errores defensivos, Muriqi y Mateo Joseph, con un doblete, le dieron la vuelta al partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app