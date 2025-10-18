El análisis de Palop del Sevilla - Mallorca: «Guión inesperado y dura derrota en casa»

Andrés Palop analiza para ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión el choque entre el Sevilla FC y el RCD Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, partido de la 9ª jornada de LaLiga EA Sports. Los de Almeyda dejaron escapar tres valiosos puntos ante ... el último clasificado del torneo (1-3) después de adelantarse en el marcador con un buen tanto de Rubén Vargas. El Sevilla se desmoronó de manera inexplicable en la segunda parte y, producto de los errores defensivos, Muriqi y Mateo Joseph, con un doblete, le dieron la vuelta al partido.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión