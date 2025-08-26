El análisis de Palop del Sevilla FC - Getafe: «Ahora serán todo prisas y urgencias en el mercado»

El exguardameta sevillista Andrés Palop ofrece su opinión sobre el encuentro que ha tenido lugar este lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla cayó derrotado ante el Getafe (1-2) en la jornada 2 de LaLiga. Un partido marcado por la falta de inscritos en ambos equipos, pero que los de Bordalás supieron manejar mucho mejor que los locales. Dos goles de Liso sirvieron para decantar el marcador, mientras que el tanto sevillista fue fruto de un gran centro de Juanlu, que remató en propia puerta Juan Iglesias.

