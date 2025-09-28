El análisis de Palop del Rayo - Sevilla: «El triunfo puede cimentar un gran devenir para el equipo» El exguardameta sevilla ofrece su opinión sobre el encuentro de la séptima jornada de LaLiga

Un solitario gol de Akor Adams a falta de tres minutos para el 90 ha decidido el marcador del partido entre el Rayo Vallecano y el Sevilla correspondiente a la séptima jornada del campeonato en Primera división.

El equipo dirigido por Matías Almeyda consigue de este modo su tercer triunfo consecutivo después de los protagonizados ante el Girona (0-2) y Alavés (1-2).

El exguardameta sevillista Andrés Palop ofrece su opinión sobre el encuentro que ha tenido lugar este domingo en el estadio de Vallecas.