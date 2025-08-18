El análisis de José Manuel Oliva (Cope): «El estreno del Sevilla dejó a las claras sus virtudes y sus defectos»

El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, José Manuel Oliva, analiza para ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com el estreno liguero del Sevilla FC ante el Athletic Club en San Mamés. El encuentro finalizó con derrota sevillista por 3 a 2, en un partido que de menos a más dado que, después de una mala primera parte, en la que los de Valverde se fueron con el 2 a 0 en el marcador, gracias a los tantos de Nico Williams, de penalti, y Maroan Sannadi en claros errores defensivos. Luego, tras el paso por los vestuarios, los de Matías Almeyda salieron a intentar la machada y a punto estuvieron de conseguirlo. Lukebakio marcó el gol de este inicio de temporada en toda LaLiga, y Agoumé puso el empate a dos en el marcador. Tuvieron oportunidades los sevillistas para ponerse por delante en el partido, lo que hubiera sido merecido. Pero un nuevo error defensivo, ésta vez de Gudelj a la hora de tirar la línea del fuera de juego, llevó al tercer y definitivo gol local, obra de Robert Navarro.

