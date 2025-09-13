El análisis de Isaac Escalera (Cope) del Sevilla - Elche: «O cierra el grifo defensivo o lo va a tener muy complicado»

Isaac Escalera, periodista de la Cadena Cope en Sevilla, analiza para ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com el partido correspondiente a la jornada cuarta que enfrentó al Sevilla con el Elche el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro finalizó con empate (2-2) y así, el Sevilla regresa a la competición sumando un punto tras haber acumlado previamente dos derrotas y una victoria. Isaac Romero anotó el primer gol del partido, pero en la segunda parte André Silva primero y Rafa Mir después dieron la vuelta al marcador. En el tramo final, Peque haría el definitivo 2-2 con el que el Sevilla sigue manteniendo su mala dinámica en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y es que los nervionenses no han sido capaces de ganar más que un partido durante el año 2025.

