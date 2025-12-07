Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

La Pizarra

El análisis de Andrés Palop del Valencia - Sevilla: «Destacaron Oso y Castrín en un empate que no contenta a nadie»

El exguardameta sevillista y del Valencia desgrana las claves del encuentro de la jornada 15 de LaLiga disputado en Mestalla (1-1)

Valencia - Sevilla: Lo tiró todo por la borda en el descuento (1-1)

El análisis de Andrés Palop del Valencia - Sevilla: «Destacaron Oso y Castrín en un empate que no contenta a nadie»
Andrés Palop

Andrés Palop

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los de Almeyda se quedaron con la miel en los labios. El Valencia empató 1-1 sobre la bocina ante el Sevilla, este domingo en Mestalla en la decimoquinta jornada de LaLiga, cuando el cuadro de Nervión ya saboreaba un triunfo que tenía ... en sus manos. El conjunto sevillista se adelantó mediante un gol en propia puerta de César Tárrega (58) tras una gran jugada del debutante Oso, pero el tanto de Hugo Duro (93) igualó el choque. Andrés Palop, exguardameta de ambos equipos, analiza el encuentro en su cita de cada semana en 'La Pizarra' para los lectores de ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app