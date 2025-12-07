El análisis de Andrés Palop del Valencia - Sevilla: «Destacaron Oso y Castrín en un empate que no contenta a nadie»

Los de Almeyda se quedaron con la miel en los labios. El Valencia empató 1-1 sobre la bocina ante el Sevilla, este domingo en Mestalla en la decimoquinta jornada de LaLiga, cuando el cuadro de Nervión ya saboreaba un triunfo que tenía ... en sus manos. El conjunto sevillista se adelantó mediante un gol en propia puerta de César Tárrega (58) tras una gran jugada del debutante Oso, pero el tanto de Hugo Duro (93) igualó el choque. Andrés Palop, exguardameta de ambos equipos, analiza el encuentro en su cita de cada semana en 'La Pizarra' para los lectores de ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión.

