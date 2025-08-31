El análisis de Andrés Palop del Girona - Sevilla: «Ganó porque compitió los 90 minutos»

El Sevilla FC se enfrentó este sábado al Girona en Montilivi y ganó sus primeros tres puntos esta temporada. Los de Matías Almeyda compitieron a buen nivel durante todo el encuentro y aprovechó los regalos que su rival le hizo a nivel defensivo. Los goles de Alfon e Isaac lograron cerrar la victoria sevillista, y especial mención al nivel defensivo de Kike Salas, Castrín y las paradas de Nyland.

Nuestro colaborador y exguardameta del Sevilla, Andrés Palop, analiza para ABC de Sevilla el duelo que ha enfrentado a Girona y Sevilla en Montilivi.