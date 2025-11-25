El análisis de Andrés Palop del Espanyol - Sevilla: «Normalmente si perdonas lo terminas pagando»

El Sevilla FC ha perdido por 2-1 ante el RCD Espanyol en el partido que completaba la jornada 13 en el campeonato de Primera división. El equipo dirigido por Matías Almeyda ha tenido muchas y claras ocasiones ante la portería de Dmitrovic ... pero no ha logrado finalmente obtener un resultado positivo. Los tres goles del partido llegaron en el segundo tiempo. Pere Milla y Roberto marcaron para el Espanyol antes del gol en propia portería de Cabrera tras remate de cabeza de Marcao.

El exguardameta del Sevilla FC Andrés Palop ofrece su opinión del partido que ha tenido lugar este lunes en el RCDE Stadium.

