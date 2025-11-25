Suscríbete a
+Nervión

El análisis de Andrés Palop del Espanyol - Sevilla: «Normalmente si perdonas lo terminas pagando»

El exguardameta sevillista ofrece su opinión sobre el encuentro que ha completado la jornada 13 de LaLiga

El análisis de Andrés Palop del Espanyol - Sevilla: «Normalmente si perdonas lo terminas pagando»
Andrés Palop

Andrés Palop

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC ha perdido por 2-1 ante el RCD Espanyol en el partido que completaba la jornada 13 en el campeonato de Primera división. El equipo dirigido por Matías Almeyda ha tenido muchas y claras ocasiones ante la portería de Dmitrovic ... pero no ha logrado finalmente obtener un resultado positivo. Los tres goles del partido llegaron en el segundo tiempo. Pere Milla y Roberto marcaron para el Espanyol antes del gol en propia portería de Cabrera tras remate de cabeza de Marcao.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app