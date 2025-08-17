Suscríbete a
El análisis de Andrés Palop del Athletic - Sevilla: «La segunda parte es el camino»

El exportero sevillista valora para Orgullo de Nervión la derrota en San Mamés

Andrés Palop

El exportero del Sevilla FC, Andrés Palop, analiza para ABC de Sevilla el estreno liguero del conjunto de Matías Almeyda en San Mamés. Un duelo que perdió el Sevilla por 3-2, a pesar de las buenas sensaciones que cuajó, sobre todo, en la segunda mitad. Un desafortunado penalti de Juanlu sobre Nico Williams adelantó con conjunto local, que desestabilizó al cuadro hispalense y Maroan aprovechó para ampliar ventaja. No obstante, los de Almeyda salieron a por todas tras el descanso y los goles de Lukebakio y Agoumé lograron la igualada. Un marcador que no pudieron salvaguardar ante la falta de efectivos dentro del banquillo blanquirrojo.

