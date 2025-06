Álvaro Fernández: «No ha sido un año fácil; ni para el club, ni para mí»

El actual portero del Sevilla, Álvaro Fernández ha compartido una publicación en Instagram en la que ha repasado la temporada que acaba de concluir. El guardameta no ha gozado de los minutos que esperaba tras su llegada el pasado verano, sumando once partidos con cuatro porterías imbatidas.

En el mensaje que acompañaba a la publicación, el futbolista ha confesado que: «No ha sido un año fácil. Ni para el club, ni para mí en nivel personal. A veces, el fútbol no te da todo lo que trabajas, pero te exige siempre estar listo, creer y no rendirte nunca». Además añade que «aunque no me haya tocado estar bajo los palos tantas veces como me habría gustado, he intentado sumar donde me ha tocado: apoyando, empujando y estando preparado».

El portero de Arnedo, no es titular de manera asidua desde el final de la primera vuelta, cuando tuvo que sustituir al lesionado Nyland en la jornada 11 ante el Espanyol. Desde aquel partido, acumuló siete partidos consecutivos de titular, hasta la vuelta del parón invernal, cuando el portero noruego recuperó la titularidad.

Aunque su futuro todavía está en el aire, los rumores de renovación no cesan, pero a falta de confirmación oficial el contrato del jugador acaba este 30 de junio. El futbolista tampoco ha querido olvidarse de la afición hispalense agradeciendo que: «en una temporada muy cuesta arriba, habéis estado firmes». «Sois el reflejo del carácter de este club. Sin vuestro aliento, esto habría sido imposible», concluía.

