Almeyda, «tranquilo» ante el problema de las inscripciones y la falta de fichajes: «Aún quedan muchos días y prefiero vivir el presente»

Matías Almeyda atendió a los medios de comunicación tras el Sevilla FC - Al Qadsiah de la XIV edición del Trofeo Antonio Puerta. Su equipo se llevó la victoria en la tanda de penaltis tras el 2-2 con el que concluyeron los 90 minutos de fútbol y el argentino vivió su regreso a Nervión quedando satisfecho con lo que vio sobre el césped aunque reconociendo que hay un amplio margen de mejora.

El Sevilla, a apenas dos semanas para que comience LaLiga, tiene mucho trabajo pendiente en el mercado de fichajes. Sólo ha incorporado a dos futbolistas y no ha cerrado ninguna venta. Además, son varios los futbolistas que no están inscritos y que, de continuar en esta situación, no podrían jugar. Almeyda, no obstante, se mostró «optimista» tras el partido en sala de prensa. «Estoy tranquilo porque aún quedan muchos días y prefiero vivir el presente». «Soy optimista», agregó el azuleño que «veo un grupo que muestra esa rebeldía de cambio».

«Prefiero hablar de la pretemporada, más que nada enfocarme. No puedo perder un segundo de distracción en nada. Hay gente que se encarga de muchos temas, y el tiempo, quedan unos días, y veremos novedades de todo tipo», comentaría poco después. «No me caracterizo por ponerme frente a un micrófono y hablar específicamente de puestos o de jugadores. si tenemos que modificar un estado de ánimo que se ha perdido, sería el menos indicado para tirar ese tipo de frases. Tenemos diálogo permanentemente con la dirigencia y se sabe que está ahí, todo lo que vamos hablando, opinando y analizando. Estamos en ese trabajo», comentaría también un Almeyda que evitó señalar qué parcelas del campo estima que la dirección deportiva debe reforzar.

«El balance es positivo en muchos aspectos. Primero porque tiene un significado muy especial este trofeo, por lo sucedido, había que dar un poquito más. Venimos de jugar hace muy poco, en esta entrega veo cosas positivas. Cosas a mejorar, es normal, y lo importante es que se acostumbren a dar todo y empezar a sumar puntos», añadió.

