Táctica y mentalidad, las claves de la revolución de Almeyda en el Sevilla

El mensaje del técnico coge fuerza tras cambiarle la cara por completo al equipo sevillista

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda
Samuel Silva

El Sevilla llega a la segunda pausa liguera con la felicidad que demandaba Antonio Cordón. La victoria ante el Barcelona no sólo supuso un golpe a LaLiga, con la primera derrota del actual campeón, sino que elevó a Matías Almeyda. Todo lo ... bueno que se había apuntado sobre el entrenador argentino se concentró en 90 minutos. Desde la pizarra al desarrollo del partido y los posteriores cambios reafirmaron al preparador. Ese mensaje que tanto había gustado en el sevillismo, pero que estaba a la espera de resultados, coge más fuerza tras un triunfo de nivel que catapulta al Sevilla a la zona europea más de tres años después. Apenas tres meses desde su regreso a Nervión le han bastado a Almeyda para demostrar que va muy en serio en su pretensión de darle la vuelta a la situación.

