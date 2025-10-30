Suscríbete a
Almeyda sostiene al Sevilla con experimentos: Peque, Januzaj y Manu Bueno optan a un puesto en el centro del campo

El entrenador ha probado muchísimas opciones en una zona donde no deja de perder efectivos, con el catalán como el más clarividente en la salida de balón

El Sevilla FC y el asunto pendiente de las porterías a cero: sólo dos en once partidos

Manu Bueno, Peque y Januzaj, en el partido de la Copa del Rey contra el Toledo
Manu Bueno, Peque y Januzaj, en el partido de la Copa del Rey contra el Toledo efe
Alberto Fernández

Matías Almeyda terminó tranquilo e incluso sonriente del estreno en la Copa del Rey disputado en Toledo. Su equipo se repuso a un gol inicial y al pesado escenario del choque, donde caía una lluvia intensa. Al final la calidad del equipo de ... superior categoría dio ciertas facilidades para la remontada. Dentro de los nombres propios que suelen dejar este tipo de choques, donde los menos habituales se hacen presentes en la hierba, destaca cómo solucionó el entrenador argentino el galimatías de la medular, donde tiene pocos efectivos por una escasa planificación en verano en esa demarcación, unida igualmente a las bajas de dos titularísimos como Batista Mendy y Lucien Agoumé. Sin el músculo y la calidad de la pareja francesa, la salida al Metropolitano provoca cierto temblor de piernas, más después de dos derrotas de forma consecutiva en Liga, lo que ha bajado totalmente el suflé de la importante victoria ante el Barcelona previa al parón de selecciones.

