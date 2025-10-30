Almeyda sostiene al Sevilla con experimentos: Peque, Januzaj y Manu Bueno optan a un puesto en el centro del campo

Matías Almeyda terminó tranquilo e incluso sonriente del estreno en la Copa del Rey disputado en Toledo. Su equipo se repuso a un gol inicial y al pesado escenario del choque, donde caía una lluvia intensa. Al final la calidad del equipo de ... superior categoría dio ciertas facilidades para la remontada. Dentro de los nombres propios que suelen dejar este tipo de choques, donde los menos habituales se hacen presentes en la hierba, destaca cómo solucionó el entrenador argentino el galimatías de la medular, donde tiene pocos efectivos por una escasa planificación en verano en esa demarcación, unida igualmente a las bajas de dos titularísimos como Batista Mendy y Lucien Agoumé. Sin el músculo y la calidad de la pareja francesa, la salida al Metropolitano provoca cierto temblor de piernas, más después de dos derrotas de forma consecutiva en Liga, lo que ha bajado totalmente el suflé de la importante victoria ante el Barcelona previa al parón de selecciones.

La decisión de Almeyda en San Sebastián, donde ya no contaba con Mendy, fue la de colocar a Gudelj por el ex del Trabzonspor y mantener tres hombres en el medio, con Sow más cerca del delantero. Esa estructura podría cambiar contra el conjunto entrenado por el Cholo si el técnico nervionense decide colocar una defensa de cinco (sin Azpilicueta no la ve de momento), mientras que si mantiene el estilo actual, con un dibujo de tres centrocampistas, deberá colocar uno de los experimentos que ha ido probando últimamente en Liga y que tuvo su reflejo en la Copa ante el Toledo, donde el trío de medios fueron Manu Bueno, Peque y Januzaj.

Es el jerezano, canterano del Sevilla, el que mejor podría adaptarse a jugar con un mediocentro más posicional como Gudelj al ser su posición natural. Ofreció la primera asistencia en la Copa y dio muestras de que sabe el oficio. Sin embargo, Almeyda apenas le ha dado minutos en Liga, confiando en otros compañeros por delante, por lo que deberá tomar una decisión en cuanto a la conveniencia de alinear a este centrocampista en un duelo de la exigencia del Atlético, donde se intentará cortar la racha de malos resultados en la que ha entrado el Sevilla en Liga.

Peque gana enteros

La opción que ha ganado enteros en las últimas semanas, llamando a la puerta de la titularidad desde minutos sueltos, es la de Peque. Fue la solución que buscó el entrenador sevillista en Anoeta, ofreciendo el menudo jugador catalán bastante claridad desde lejos del área, siendo capaz de girar el juego, conducir y conectar pases interiores, movimientos que pocos en la plantilla pueden ejecutar. Porque Peque, pese a su explosión como segundo delantero en el Racing, tiene escuela Barcelona en sus venas y se le aprecia a la hora de realizar ciertos movimientos y de proteger la pelota con su cuerpo. Podría alternar con Sow la posición de mediapunta, bajando a recibir para que el Sevilla se activase. La duda es si le dará el motor para un duelo de esa exigencia. Almeyda opina que sí.

«Me siento cómodo en esa zona donde jugué en Toledo, el míster me da confianza; también me siento mejor después de unos pequeños problemas físicos; el partido de Copa me vino bien para seguir adelante» Adnan Januzaj Jugador del Sevilla FC

La tercera pata de esas opciones la ocupa un Adnan Januzaj que en Toledo jugó cerca de los centrales, abriéndose a la banda para recibir e iniciar la jugada, siendo uno de los hombres con mejor pie de todo el vestuario. No sólo por sus dos goles, sino por esa clarividencia a la hora de conectar con otros compañeros. El problema del belga radica en que no calcula con exactitud cuál es el lugar donde puede arriesgar y no donde debe hacerlo. En Toledo tuvo pérdidas peligrosas y alguna este año, como ante el Mallorca, han costado disgustos. No es el del sábado un partido donde se puede conceder nada al rival, cuyo juego se basa en robar y enlazar buenos pases rápidos. Será un partido de muchas ayudas. Pese al sacrificio actual de Januzaj, no es en el trabajo de recuperación donde muestra sus virtudes, más bien sus defectos.

Matías Almeyda espera contar con Agoumé y Mendy para el siguiente compromiso liguero o, a más tardar, que Batista esté después del parón. Son sus titulares, siempre con la duda de qué hacer delante de ellos, si colocar a alguien cerca de Isaac Romero, o apostar por rellenar su línea defensiva con un efectivo más. Se da cuenta de que centro del campo hacia delante tiene actores secundarios con buen pie y también con gol, algo que hace más falta que nunca tras la importante lesión de Alexis Sánchez y las dificultades de los puntos para buscarse goles por su propia cuenta. Necesita hombres que vean el fútbol un segundo antes que los rivales, y precisamente en el banquillo tiene a algunos de esos, por mucho que después no sean los más contundentes en otras facetas.