Almeyda sigue haciendo grupo, mientras espera a los internacionales

El Sevilla FC encadena su segundo entrenamiento de la semana para preparar el duelo ante el Elche. Una semana en la que se irán incorporando los cinco internacionales, que finalizan este martes su periplo con sus respectivas selecciones. El último de ellos será Gabriel Suazo, el cual se enfrenta a Uruguay a la 1.30 de la madrugada de este miércoles, partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial.

De ahí, que el chileno llegue muy justo para el partido del próximo viernes en el Sánchez-Pizjuán, aunque se prevé que esté en la lista de Matías Almeyda. Tampoco está del todo descartado que Ejuke y Akor Adams aparezcan en esta convocatoria, puesto que, aunque no han aparecido aún con el grupo, ambos jugadores han pisado césped de manera individual. Si todo va bien, los dos nigerianos se incorporarán al resto de los compañeros antes en estos días.

De esta forma, Almeyda podrá contar por primera vez con la totalidad de sus jugadores, excepto Jordán, al que aún le queda camino por recorrer para recuperarse. El técnico argentino ha tenido dos semanas para preparar este nuevo encuentro con los nuevos fichajes, que están realizando su particular pretemporada.

😂 Almeyda, uno más en los juegos de la plantilla



El #SevillaFC encadena su segundo entrenamiento de la semana



📹 @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/4oZ0aV2QM8 — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) September 9, 2025

Durante la sesión de este martes se ha podido ver un ambiente distendido, con Almeyda jugando con sus hombres entre risas y algún que otro 'cate'. El objetivo del técnico es hacer un grupo sólido e integrar lo más pronto posible a las nuevas incorporaciones. Además, este martes es la presentación de Alexis Sánchez, mientras que mañana serán las de Cardoso y Mendy.