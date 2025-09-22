Almeyda y el Sevilla - Villarreal: «Tenemos que jugar de la misma manera de local que de visitante, en ese camino estamos»

El Sevilla de Matías Almeyda levanta la cabeza, invita a la esperanza de los suyos. El trabajo del técnico argentino está dando sus frutos en los primeros compases de la temporada con un equipo que compite con sello propio y en el que todas sus piezas rinden y exprimen lo mejor de sí. Con poco tiempo para saborear el triunfo en Mendizorroza (1-2), el Sevilla FC recibe este martes al Villarreal en Nervión en la jornada 6ª, intersemanal.

El entrenador blanquirrojo ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del choque contra los castellonenses. Comenzó destacando que «hoy veremos cómo están los jugadores (hay entrenamiento vespertino) y los que están a disposición para mañana. Hoy o mañana definiremos el equipo en función de todo, confiamos en todos«, dijo Almeyda, que pierde por lesión a Alfon y podría introducir en su once varias rotaciones.

Un Sevilla cuyo siguiente reto ineludible es el de ganar un partido en casa. Sólo lo ha conseguido una vez en todo 2025. «Vamos en el camino de ese cambio en casa, lo hicimos bien en el último partido (contra el Elche) aunque no conseguimos el triunfo. Vamos con la intención de conseguir el triunfo de local, pero una cosa lleva a la otra: la entrega, el compañerismo, etc. Tenemos que jugar de la misma manera de local que de visitante, en ese camino estamos«, continuaba.

El argentino también comentaba que «han participado varios jugadores ya y cada uno está aportando lo suyo. Los triunfos dan seguridad y confianza y vamos en ese proceso. Se destaca el equipo cuando jugamos bien, debemos seguir mejorando y más allá de quién juegue lo tienen que hacer todos de la misma manera«.

En la misma línea, Almeyda asegura que «el fútbol es confianza, una gran parte. La parte motivacional en la vida es demostrar confianza y que la tienen en ti. Estamos intentando sacarle lo mejor a cada uno de ellos y que entre ellos se la tengan también. La parte interna donde se conocen más y se apoyan unos a otros. Está todo muy reciente, hemos visto el camino, debemos profundizar y seguir«, añadía.

Sobre el gran estado de Rubén Vargas, dijo que «aporta mucho al equipo, interpreta bien y lo puedo usar en varias posiciones. Lo entrega todo. Es muy honesto y si necesita el cambio porque lo dio todo, lo pide. Tenemos que tenerlo más tiempo dentro y lo viene haciendo bien como sus compañeros, pero priorizo al grupo con las características de cada uno».

Finalmente, analizó al rival de este martes, el Villarreal de Marcelino: «Vamos a enfrentarnos a un equipo preparado para jugar otros torneos, con una gran inversión. Tiene un gran entrenador y muy buenos futbolistas. LaLiga es difícil, todos los partidos son difíciles y eso enriquece al torneo. En 90 minutos no se sabe qué va a pasar estando once contra once. Los respetamos, como a todos, pero intentaremos hacer nuestro juego de la mejor manera, queremos seguir sumando», finalizó.