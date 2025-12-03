Suscríbete a
Almeyda revive peligrosamente su etapa en el Sevilla de Camacho

Calca la elevada cifra de 8 derrotas en las primeras 14 jornadas del que fuera su técnico en Nervión en la 1996-97, campaña que acabó en descenso

Camacho y Almeyda son, tras el efímero Kalmar, los entrenadores con mayor porcentaje de derrotas en Primera en la centenaria historia del Sevilla

«Los problemas del Sevilla afectan a todos los niveles: consejo, entrenador y jugadores»

Matías Almeyda y José Antonio Camacho, jugador y entrenador del Sevilla, respectivamente, en la temporada 1996-97
Fran Montes de Oca

Matías Almeyda aceptó el reto de ser entrenador del Sevilla como un salto importante (y arriesgado) en su carrera en los banquillos, pero sobre todo fundamentó su elección desde una fuerte motivación personal y pasional. La aventura de volver a Nervión 29 años ... después para sacarse una espinita que se le quedó clavada como futbolista era un reto que sedujo al preparador argentino desde el primer momento. El paso del tiempo no borró su identidad con el club, más bien lo contrario. Aquella dura temporada 1996-97 fue una experiencia efímera pero muy intensa que le dejó huella. No hace ni un mes que Almeyda le declaró su «amor al Sevilla» en rueda de prensa, repitiendo por enésima vez que se siente en deuda con la entidad que le abrió las puertas al fútbol europeo hace casi tres décadas, donde posteriormente pudo amasar una prolífica carrera como futbolista e integrante fijo de la selección argentina.

