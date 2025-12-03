Almeyda revive peligrosamente su etapa en el Sevilla de Camacho

Matías Almeyda aceptó el reto de ser entrenador del Sevilla como un salto importante (y arriesgado) en su carrera en los banquillos, pero sobre todo fundamentó su elección desde una fuerte motivación personal y pasional. La aventura de volver a Nervión 29 años ... después para sacarse una espinita que se le quedó clavada como futbolista era un reto que sedujo al preparador argentino desde el primer momento. El paso del tiempo no borró su identidad con el club, más bien lo contrario. Aquella dura temporada 1996-97 fue una experiencia efímera pero muy intensa que le dejó huella. No hace ni un mes que Almeyda le declaró su «amor al Sevilla» en rueda de prensa, repitiendo por enésima vez que se siente en deuda con la entidad que le abrió las puertas al fútbol europeo hace casi tres décadas, donde posteriormente pudo amasar una prolífica carrera como futbolista e integrante fijo de la selección argentina.

Ya en su presentación como entrenador del Sevilla el pasado mes de julio, Almeyda dejaba claro que volvía al Sánchez-Pizjuán para dejarse la piel por cambiar el rumbo del equipo. Era consciente de que asumía una tarea compleja, peliaguda, pero lo hacía con los arrestos y la convicción suficientes de devolver a la institución a su sitio, a base de trabajo y paciencia, y seguro de reparar en su fuero interno el mal trago vivido como futbolista en el Sevilla de José Antonio Camacho a finales del siglo pasado. «Prefiero no compararme con el jugador. Fue un año duro, era joven, fui el fichaje más caro de la historia del club (más de mil millones de las antiguas pesetas pagó el Sevilla a River Plate). Llegaba a un equipo con jugadores que venían del extranjero, pero me abrieron las puertas de Europa más allá de no poder demostrar nada. Un año triste… pero Sevilla es alegre, con un clima especial, la canción lo dice. Espero vivir ahora los años de gloria. No siempre se da la posibilidad de volver a los lugares donde uno estuvo», expresó Matías Almeyda el día de su presentación como técnico sevillista.

Quizá Almeyda, pese a sus fallos en la dirección de algunos partidos y la insistencia con algunos jugadores y esquemas que no se amoldan a su pobre plantel, haya conseguido exprimir hasta la fecha los rendimientos, incluso por encima de lo esperado, teniendo al Sevilla en una posición relativamente cómoda en la tabla y con margen para reaccionar tras los últimos malos resultados (cinco derrotas en las últimas seis jornadas). Ello no quiere decir que el panorama general del club y del proyecto hayan mejorado. Por desgracia, anda en las pobres cifras del año pasado. Y, peligrosamente, todo se parece demasiado a la nefasta temporada 1996-97 que ya sufrió el propio Almeyda en sus carnes. Una paradoja inquietante.

Almeyda, junto a Tsartas, a la izquierda, en el Sevilla - Extremadura de la 1996-97 ABC

En el verano del 96, como ahora, también se vivía una convulsa situación institucional. La estrella del equipo, Davor Suker, fue malvendida y la afición estaba de uñas con la directiva, que optó por revolucionar la plantilla con apuestas decididas en el campo como la de un joven Almeyda (23 años) y sobre todo con el fichaje de un prometedor entrenador nacional: José Antonio Camacho, técnico de moda que fue aclamado por 50.000 enfervorizados sevillistas el día de la presentación del equipo en el Sánchez-Pizjuán.

El murciano venía del Espanyol, donde en tres temporadas consiguió subirlo a Primera y clasificarlo sexto y cuarto en la máxima categoría, llevándolo a Europa. Sin embargo, Camacho fracasó estrepitosamente en Nervión: 18 puntos en 21 partidos en los que apenas ganó 5 y perdió hasta 13 encuentros. Su colapso definitivo llegó el 2 de febrero de 1997 en una increíble remontada de la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán en un partido que perdían los donostiarras 2-0 en el minuto 84. El choque acabó 2-3 y con el grito unánime de «¡Fuera, Camacho!» entre la afición nervionense. El entrenador fue destituido. Almeyda lo sufrió en el campo. Sería traspasado después a la desesperada a la Lazio y el Sevilla dio con sus huesos en Segunda división tras el fatídico encuentro en Oviedo (1-0) en la antepenúltima jornada.

Los números de Camacho en el Sevilla se parecen más de lo deseado a los que está cosechando su exfutbolista y ahora entrenador del equipo de Nervión, Matías Almeyda. El argentino, en las 14 jornadas de liga que lleva al frente del banquillo, acumula 5 victorias, 1 empate y 8 derrotas. Llamativamente, Camacho también firmó 8 derrotas en sus primeras 14 jornadas con el Sevilla FC, demasiadas, además de 4 victorias y 2 empates, registros que por entonces le daban al equipo para sumar 14 puntos y mantenerse en el puesto 17º en una liga de 22 equipos, con un solo punto de margen sobre las posiciones de promoción y descenso. Ahora el colchón del Sevilla de Almeyda, con 16 puntos, es algo más cómodo, en el puesto 13º y 4 puntos por encima de la zona de peligro.

Para más inri de las coincidencias, con la derrota ante el Betis todavía fresca (0-2), el Sevilla de Camacho también protagonizó uno de los derbis más sonrojantes que recuerda la parroquia de Nervión. Fue en la jornada 17, el 22 de diciembre de 1996, en un partido que los verdiblancos se llevaron con suma facilidad con un contundente 0-3.

Récord compartido de derrotas

Almeyda no quiere que su equipo emule al Sevilla de Camacho del que él mismo fue parte, pero la realidad le indica que tendrá que tomar medidas y decisiones para que ello no ocurra, entre otras cosas, porque también está en juego su propia destitución. Hay otro dato curioso e inquietante. El técnico de Cieza y el argentino son los entrenadores con el porcentaje más elevado de derrotas en Primera división en la centenaria historia del Sevilla FC. Camacho salió del club arrojando un 61,90% de derrotas en liga, mientras que Almeyda firma hasta la fecha un 57,14% en el campeonato español. Sólo el húngaro Janos Kalmar lo hizo peor que ambos a finales de los años cincuenta. Su paso fue efímero con una sola victoria, un empate y seis derrotas en ocho encuentros ligueros (75%), cifras que le costaron el cargo de manera fulminante. Para hacerse una idea de la situación, García Pimienta tuvo con el Sevilla en liga un 41,94% de derrotas; Quique Sánchez Flores, un 45,45%, y Diego Alonso, un 37,50%, si bien el uruguayo no ganó un solo partido de liga.

Hace menos de un mes, Matías Almeyda incidía en su deseo de triunfar en el Sevilla, institución y ciudad por las que profesa un sentimiento muy especial desde su primera experiencia en Nervión hace casi tres décadas. Está a tiempo. «Con muchos sueños de ver reflejado lo que me hizo tomar la decisión de venir, porque tengo un sentimiento especial por este club, que me abrió las puertas al fútbol europeo cuando era joven. Y si algo tengo, es memoria, por ello doy todo lo que tengo. Cuando las cosas se hacen con amor, a la larga van a terminar bien. Para eso trabajo, más allá de que pueda haber errores. Con el staff técnico hablamos mucho, con la parte dirigencial también y tengo una excelente conexión con el grupo. Me hace feliz venir acá. Obviamente cuando pierdo, no soy feliz, porque me gusta ganar», expresó.